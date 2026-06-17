WION Health Pulse: शहरों में मानसिक तनाव से क्यों जूझ रहे हैं लोग? डॉक्टर ने बताई बड़ी वजह

Success Without Happiness: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग करियर और सफलता के पीछे इतने व्यस्त हो गए हैं कि रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि सफलता के साथ जीवन में संतुलन और खुशियां भी उतनी ही जरूरी हैं.

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WION Health Pulse के दूसरे सत्र में डॉक्टर ने बताया कि करियर और सफलता की दौड़ में लोगों में अकेलापन और डिप्रेशन बढ़ रहा है

विशेषज्ञों के अनुसार परिवार और रिश्ते मानसिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी ताकत हैं

काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना जरूरी है

मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को छिपाने के बजाय जरूरत पड़ने पर मदद लेनी चाहिए

आजकल लोग अपनी जिंदगी में काफी बिजी हैं, भागदौड़ भरी जिंदगी में वो न तो खुद के लिए समय निकाल पाते हैं और न ही परिवार वालों के लिए, बस काम में बंधकर रह जाते हैं. देखा जाए तो आज के समय में बस हर कोई भागता चला जा रहा है, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है. हर कोई बस आगे बढ़ने की होड़ में लगा हुआ है.

अच्छी नौकरी, बड़ा घर, महंगी गाड़ी ये सब पाने के चक्कर में कई लोग शादी तक नहीं करते हैं और अगर शादी कर लेते हैं तो बच्चे न रखने का फैसला कर लेते हैं, जिससे उनका ध्यान सिर्फ करियर पर रहे. लोग अपने ऑफिस के काम में इतना लीन हो गए हैं कि वो बस 24 घंटे काम के बारे में सोचते हैं, इसके चलते लोगों में अकेलेपन और डिप्रेशन की शिकायत काफी बढ़ी है, खासकर शहरी लोगों में ये समस्या ज्यादा देखी गई है. इन्हीं परेशानियों को लेकर WION Health Pulse के दूसरे सत्र में दो बड़े डॉक्टर डॉ. राजिंदर के. धामीजा (न्यूरोलॉजी के डायरेक्टर और प्रोफेसर (IHBAS) और डॉ. जितेंद्र नागपाल (सीनियर साइकियाट्रिस्ट, मूलबंध मेडसिटी) ने इस पर गंभीरता से बात की.

बढ़ रहा है इन परेशानियों का खतरा-

डॉ. जितेंद्र नागपाल (सीनियर साइकियाट्रिस्ट, मूलबंध मेडसिटी) ने बताया कि आजकल युवा अक्सर पूछते हैं ‘सक्सेस और खुशी में क्या फर्क है?’. इसपर वो कहते हैं कि आकांक्षा (Aspiration) तो रहेगी ही और जीवन में पैसे कमाना भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ सफलता की दौड़ में भागने के चलते हम अकेलेपन का तेजी से शिकार हो रहै हैं. शहरों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. इतना ही नहीं ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारियां भी बहुत बढ़ गई हैं.

परिवार की भूमिका-

डॉ. नागपाल ने आगे कहा कि भारत में परिवार हमेशा से हमारी सबसे बड़ी ताकत रहा है, लेकिन आज हम बच्चों को सिर्फ अच्छी नौकरी पाने के लिए तैयार कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है. हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए कि- क्या हम उन्हें सिर्फ नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं, या जीवन जीना भी सिखा रहे हैं? समाधान क्या है? इसपर आत्म-चिंतन (Introspection) जरूरी है.

इसके लिए काम और जीवन के बीच संतुलन बनाना सीखें, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को छुपाएं नहीं बल्कि घरवालों से शेयर करें, ये कोई शर्म की बात नहीं है, जब जरूरत हो तो मदद मांगने में संकोच न करें. परिवार और रिश्तों को भी उतना ही महत्व दें जितना करियर को देते हैं.

खुद से पूछें ये सवाल-

दोनों डॉक्टरों ने बताया कि सरकार अब मानसिक स्वास्थ्य के लिए और ज्यादा केंद्र खोल रही है, शहरों में इलाज की सुविधा बढ़ाई जा रही है.सफलता बहुत जरूरी है, लेकिन इस बात पर भी ध्यान दें कि कहीं सिर्फ पैसे और पद की दौड़ में आप अपने परिवार, बच्चों और खुशियों को पीछे न छोड़ दें. सच्ची खुशी अकेले नहीं, बल्कि रिश्तों, संतुलन और संतोष से आती है. अगर आप भी शहर में तेज भाग रहे हैं तो एक बार रुककर खुद से पूछें-‘मुझे इससे क्या मिल रहा है और मैं क्या खो रहा हूं? मानसिक स्वास्थ्य कोई कमजोरी नहीं है, समय रहते बात करें, मदद लें और संतुलित जीवन जिएं.