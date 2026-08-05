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हर सिरदर्द माइग्रेन नहीं! ये 7 संकेत बताते हैं कि दिमाग में हो सकती है खतरनाक बीमारी

Not Every Headache Is a Migraine: अगर आपको बार-बार सिरदर्द होता है, तो हर बार इसे माइग्रेन समझकर नजरअंदाज न करें, कुछ मामलों में यह ब्रेन एन्यूरिज्म जैसी जानलेवा स्थिति का संकेत भी हो सकता है, जिसकी समय पर पहचान और इलाज बेहद जरूरी है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: August 5, 2026, 9:23 AM IST
हर सिरदर्द माइग्रेन नहीं! ये 7 संकेत बताते हैं कि दिमाग में हो सकती है खतरनाक बीमारी
  • हर बार होने वाला सिरदर्द माइग्रेन नहीं, कुछ मामलों में यह ब्रेन एन्यूरिज्म का संकेत हो सकता है
  • अचानक और बेहद तेज़ सिरदर्द के साथ धुंधली नजर, बोलने में परेशानी या बेहोशी जैसे लक्षण खतरे की घंटी हैं
  • हाई ब्लड प्रेशर, धूम्रपान और पारिवारिक इतिहास से ब्रेन एन्यूरिज्म का खतरा बढ़ सकता है
  • ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत ब्रेन इमेजिंग कराकर डॉक्टर से जांच कराना जान बचा सकता है

कुछ समस्याएं बेहद आम हैं, जिनमें से एक है सिरदर्द की समस्या. हम में से अधिकतर लोग सिरदर्द को लेकर अक्सर परेशान रहते हैं, कुछ लोग इसे खुद से माइग्रेन समझकर इलाज करने लगते हैं, लेकिन ये ब्रेन एन्यूरिज्म भी हो सकता है. आइए इसके बारे में डॉ. आदित्य गुप्ता (डायरेक्टर – न्यूरोसर्जरी और साइबरनाइफ , अर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम) से जानते हैं.

हो सकती हैं ये वजहें-

और पढ़ें: बार-बार होता है माइग्रेन का दर्द? डॉक्टर ने बताया एक ऐसा मिनरल जो दर्द को कर सकता है कम!

डॉ. आदित्य गुप्ता ने बताया कि न्यूरोलॉजिकल समस्याओं में सिरदर्द सबसे आम समस्याओं में से एक है, हालांकि ज़्यादातर सिरदर्द माइग्रेन, टेंशन हेडेक, साइनस की समस्या, तनाव या किसी दूसरी मेडिकल कंडीशन की वजह से होते हैं, लेकिन बार-बार होने वाले हर सिरदर्द को माइग्रेन नहीं माना जाना चाहिए, बहुत कम मामलों में, लगातार और अनियमित सिरदर्द ‘ब्रेन एन्यूरिज्म’ का संकेत हो सकता है, यह दिमाग की धमनी की दीवार का एक कमज़ोर हिस्सा होता है जो गुब्बारे की तरह फूल जाता है. हालांकि कई ब्रेन एन्यूरिज्म में व्यक्ति के पूरे जीवनकाल में कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन फटे हुए ब्रेन एन्यूरिज्म बहुत खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि इनसे दिमाग में ब्लीडिंग हो सकती है.

कुछ स्थितियों में, माइग्रेन और ब्रेन एन्यूरिज्म के लक्षण बहुत मिलते-जुलते होते हैं. माइग्रेन के सिरदर्द की अलग-अलग विशेषताओं का विश्लेषण करने पर इन बीमारियों के बीच का अंतर स्पष्ट हो जाता है. हालांकि ऐसा लग सकता है कि वे सभी मामलों में एक ही तरह से होते हैं, लेकिन कुछ खास पैटर्न होते हैं जिनका वे पालन करते हैं, इसलिए, माइग्रेन आमतौर पर तनाव, हार्मोन में बदलाव, कुछ खास तरह का खाना खाने और नींद की कमी जैसे कारणों से शुरू होता है. माइग्रेन के कारण होने वाला दर्द एक समय पर शुरू होता है और दूसरे समय पर अपने चरम पर पहुंच जाता है.

एन्यूरिज्म के लक्षण-

अचानक और तेज़ सिरदर्द, जिसे “मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा सिरदर्द” कहा जा सकता है, फटे हुए एन्यूरिज्म से जुड़े मुख्य लक्षणों में से एक है. दर्द का स्तर कुछ ही सेकंड या मिनटों में तेज़ी से बढ़ जाता है और इसके साथ गर्दन में अकड़न, दोहरी या धुंधली दृष्टि, सोचने-समझने में कठिनाई, बोलने में परेशानी, शरीर के एक तरफ कमज़ोरी, संतुलन की समस्या, दौरे पड़ना या बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, तेजी से कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि इस मामले में हर मिनट कीमती होता है.

आंकड़ों के अनुसार, ज़्यादातर बिना फटे एन्यूरिज्म में कोई लक्षण नहीं दिखते, अगर यह इतना बड़ा हो जाता है कि आस-पास की नसों या दिमाग के ऊतकों (टिश्यू) पर असर डाले, तो व्यक्ति को सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, पलकें झुकना, आंखों की समस्या, चेहरे का सुन्न होना या कमज़ोरी महसूस हो सकती है, अगर लक्षण दिखाई दें और धीरे-धीरे बिगड़ते जाएं तो उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है.

इन चीजों से बढ़ता है खतरा-

हाई ब्लड प्रेशर, धूम्रपान, ज़्यादा शराब पीना, ब्रेन एन्यूरिज्म का पारिवारिक इतिहास, उम्र बढ़ना और जेनेटिक कनेक्टिव टिश्यू की बीमारियां एन्यूरिज्म होने का खतरा बढ़ा सकती हैं, सामान्य ब्लड प्रेशर, धूम्रपान न करना, नियमित व्यायाम और स्वास्थ्य समस्याओं को नियंत्रित करने जैसी स्वस्थ जीवनशैली अपनाने से एन्यूरिज्म बनने से कुछ हद तक बचाव हो सकता है, अगर आपको ऐसा सिरदर्द हो जो आपके लिए नया हो, खासकर अगर यह अचानक शुरू हो और इसके साथ न्यूरोलॉजिकल लक्षण भी हों, तो इसे माइग्रेन न समझें. ब्रेन एन्यूरिज्म का पता लगाने के लिए ब्रेन इमेजिंग करवाना ज़रूरी है. सही इलाज जल्द शुरू करने से गंभीर परिणाम से बचा जा सकता है और जान भी बच सकती है.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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