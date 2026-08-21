सिर्फ सर्दी-जुकाम ही नहीं ये 5 संकेत भी हैं स्वाइन फ्लू के लक्षण, रखें इन खास बातों का ध्यान, नजरअंदाज करना पड़ेगा भारी

Swine Flu Symptoms And Prevention: आपको बताते हैं कैसे आप स्वाइन फ्लू के लक्षणों की पहचानकर इसके बचाव के तरीकों को अपनाकर खुद को सेफ रख सकते हैं.

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Swine Flu Symptoms And Prevention: देश के कई हिस्सों में इन दिनों स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं. दिल्ली-NCR में भी इसका असर अब देखने के लिए मिल रहा है. विशेषज्ञों के मुताबिक, मानसून और बदलते मौसम में फ्लू समेत और भी कई ऐसी बीमारियां हैं, जिसका असर देखने के लिए मिलता है. कुछ लोग इसके बचाव के तरीकों को ठीक से पहचान नहीं कर पाते हैं, जिस कारण दिक्कतें और भी कई सारी देखने के लिए मिलती है. मामलों के बढ़ने के साथ-साथ खतरा आप पर भी नजर आने लगता है. स्वाइन फ्लू के शुरुआती लक्षण कई बार सामान्य सर्दी-जुकाम या वायरल फीवर जैसे ही नजर आते हैं, जिसको लोग आम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा आपको गलती से भी नहीं करना चाहिए, वरना आपको काफी ज्यादा दिक्कतें भी हो सकती हैं. आइए आज आपको इस खबर में स्वाइन फ्लू के लक्षण और बचाव के बारे में बताते हैं, जिसकी पहचान आपको समय रहते कर लेनी चाहिए.

स्वाइन फ्लू के शुरुआती लक्षण

स्वाइन फ्लू के शुरुआती लक्षण को कई लोग आम समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. जैसे ही आपको अपने शरीर में कई हलचल दिखे आपको डॉक्टर के पास जाकर इसका चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए. इस समय सर्दी-जुकाम, खांसी, बुखार के साथ-साथ और भी कई लक्षण ऐसे हैं, जो नजर आते हैं और जिनको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए आइए आपको आम लक्षणों के बारे में बताते हैं जैसे-

1. अचानक तेज बुखार या ठंड लगना

2. बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी

3. लगातार खांसी और गले में खराश

4. अचानक तेज बुखार या ठंड लगना

5. सांस लेने में परेशानी

स्वाइन फ्लू से बचाव के तरीके

अगर आप स्वाइन फ्लू से खुद का बचाव करना चाहते हैं, तो आपको कुछ तरीकों को अपनाना चाहिए. संक्रमण फैलने की संभावना को कम किया जाए इसके लिए आपको खुद भी अच्छे से देखरेख करनी काफी ज्यादा जरूरी होती है.

1. हाथों को साबुन और पानी से नियमित साफ

2. खांसने-छींकने के बाद हाथ धोना

3. किसी व्यक्ति में फ्लू के लक्षण दिखें तो डॉक्टर से जांच

4. हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल

5. खांसी या छींक आने पर मुंह और नाक को टिश्यू से ढकना

6. टिश्यू को तुरंत फेंकें और उसके बाद हाथ साफ करें

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.