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जरूरत से ज्यादा तेल ही नहीं ये 5 चीजें भी हैं आपके दिल की दुश्मन, आज ही बन लें दूर

Heart Health Harm Foods: कुछ लोग अनहेल्दी चीजें इतनी ज्यादा खा लेते हैं कि इसका बुरा असर आपकी हेल्थ पर काफी ज्यादा पड़ता है आज आपको बताते हैं कौन-कौन सी चीजें आपको नहीं खानी चाहिए.

Published date india.com Published: May 13, 2026 5:11 PM IST
email india.com By Ritika email india.com twitter india.com | Edited by Ritika email india.com twitter india.com
जरूरत से ज्यादा तेल ही नहीं ये 5 चीजें भी हैं आपके दिल की दुश्मन, आज ही बन लें दूर

Heart Health Harm Foods:  आजकल लोगों का खान-पान काफी ज्यादा अनहेल्दी हो गया है, जिसका बुरा असर आपकी हेल्थ पर काफी ज्यादा पढ़ता है. बढ़ती उम्र के साथ-साथ आजकल युवाओं में भी हार्ट अटैक के खतरे काफी तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं. ऐसे में आपको अपने खान-पान का खास ध्यान रखना चाहिए. सिर्फ ज्यादा तेल और तली-भुनी चीजें खाने से ही दिल का खतरा नहीं बढ़ता है बल्कि कुछ और भी चीजें ऐसी हैं, जिनको खाने से हार्ट अटैक का खतरा काफी ज्यादा बढ़ता है और इसको नजरअंदाज करके इसको बड़े ही चाव से खाना पसंद करते हैं. कई आदतें और खानपान की कुछ चीजें ऐसी हैं, जो एकदम नहीं बल्कि चुपचाप ही आपके दिल को नुकसान करती हैं आइए आपको बताते हैं कौन-कौन सी चीजों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए.

आपके दिल की दुश्मन हैं ये 5 चीजें

1. ज्यादा नमक

खाने में बिना नमक तो कोई स्वाद ही नहीं होता है लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा नमक का इस्तेमाल खाने में करते हैं, तो आपको काफी नुकसान देखने के लिए मिल जाएंगे. जरूरत से ज्यादा नमक शरीर में सोडियम की मात्रा दिल की बीमारियों के खतरो को बढ़ाती है. इसको नजरअंदाज करने के बजाय आपको खाने में कम नमक का सेवन करना चाहिए.

2. प्रोसेस्ड और जंक फूड

आपको अपनी डाइट में प्रोसेस्ड और जंक फूड को शामिल नहीं करना चाहिए. आजकल युवाओं की पहली पसंद ही यही है, लेकिन इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से दिल तक खून पहुंचाने में परेशानी तो होती ही है और साथ में और भी कई बीमारियों के आप शिकार हो जाते हैं.

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3. चीनी

आपको अपनी डाइट में चीनी को भी शामिल नहीं करना चाहिए. सिर्फ डायबिटीज ही नहीं बढ़ाती, बल्कि दिल के दौरे को बढ़ा देती है. आपको अपनी डाइट में चीनी को शामिल नहीं करना चाहिए. धमनियों में फैट जमा होने और जिस वजह से हार्ट अटैक का खतरा भी काफी हद तक बढ़ जाता है.

4. धूम्रपान और शराब

आपको धूम्रपान और शराब का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, ये आपकी हेल्थ पर काफी बुरा असर डालता है. धूम्रपान करने वालों में हार्ट अटैक का खतरा कई गुना ज्यादा होता है. शराब का ज्यादा सेवन ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है इसलिए जितना हो सके आपको दूरी बना लेनी चाहिए.

5. तनाव

आजकल बढ़ते कामकाजी की टेंशन से लोग तनाव में आ जाते हैं और इसका बुरा असर आपकी हेल्थ पर देखने के लिए मिलता है. तनाव में रहने से शरीर में कई तरह-तरह की बीमारियां लग जाती है और यही नहीं हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का खतरा भी हद से ज्यादा बढ़ जाता है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी स्किन से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले त्वचा विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.)

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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