सिरदर्द ही नहीं बल्कि ये 5 लक्षण भी हो सकते हैं ब्रेन ट्यूमर का संकेत, नजरअंदाज करना पड़ेगा भारी

Brain Tumor Symptoms: आपको बताते हैं केवल सिरदर्द ही नहीं बल्कि और भी ऐसे लक्षण हैं, जो बताते हैं, कि आप ब्रेन ट्यूमर का शिकार होने वाले हैं.

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(Pic credit-pexel)

Brain Tumor Symptoms: आजकल के खान-पान, बदलती लाइफस्टाइल इसका गलत असर लोगों की हेल्थ पर काफी ज्यादा पड़ता है. ब्रेन ट्यूमर जो एक गंभीर समस्या है. , जिसके शुरुआती लक्षण अक्सर सामान्य बीमारियों की तरह की नजर आते हैं और फिर लोग उसको आम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. माइग्रेन, कमजोरी या तनाव से मिलते-जुलते भी इसके लक्षण हो सकते हैं, जिसको आपको नजरअंदाज भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना शरीर में दिक्कतें काफी हद तक बढ़ सकती है. हर सिरदर्द ब्रेन ट्यूमर का संकेत नहीं होता, लेकिन अगर सिरदर्द के साथ कुछ और भी समस्या आपके शरीर में हो रही हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए. आइए आपको बताते हैं.

सिरदर्द के अलावा कौन से 5 लक्षण ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकते हैं?

1. नजर धुंधली होना

ब्रेन ट्यूमर का सबसे आम शुरूआती लक्षण ये होता है कि आपको धुंधला नजर आने लगता है या हर चीज आपको डबल दिखने लग जाती है. ब्रेन ट्यूमर आंखों से जुड़ी नसों पर दबाव डालती है, जिसकी वजह से दिक्कतें ये सारी देखने के लिए मिलती है.

2. बार-बार उल्टी

ब्रेन ट्यूमर का संकेत ये भी हो सकता है कि बार-बार उल्टी या जी मिचलाने जैसी दिक्कतें आपको हो सकती है, इसलिए आपको इन छोटे-छोटे लक्षणों को गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. सुबह के समय उल्टी हो रही है या बार-बार मतली जैसी दिक्कत बार-बार हो रही है, तो आपको डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए.

3. बोलने या याददाश्त कमजोर

अगर अचानक बोलने या याददाश्त कमजोर होनी आपको शुरू हो गई है, तो इसको भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, इसलिए आपको बिना देरी किए डॉक्टर के पास जाना चाहिए.

4. फैसले लेने में दिक्कत

अगर आपको फैसले लेने में दिक्कत हो रही है या आप कुछ सोच-समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको इसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ये कई और भी बड़ी बीमारियों का संकेत हो सकता है.

5. शरीर के एक हिस्से में कमजोरी या सुन्नपन

अगर आपके शरीर के 1 हिस्से में कमजोरी या सुन्नपन होने लगा है, तो इसको भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. यदि यह समस्या बार-बार हो रही है या बढ़ रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेनी चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.