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कहीं आपके ऑफिस का AC तो नहीं कर रहा है आपको बीमार? ऐसे 5 लक्षण जिसको हल्के में लेना पड़ेगा भारी

Office AC Health Risks: ऑफिस में लगातार एसी में बैठने से आपकी हेल्थ पर इसका बुरा असर पड़ता है. कुछ ऐसे संकेत हैं, जिनसे पता चलता है कि कहीं आपके ऑफिस का AC तो नहीं कर रहा है आपको बीमार? आइए बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: June 9, 2026, 3:02 PM IST
(pic credit- AI)
(pic credit- AI)

Office AC Health Risks: गर्मी के इस भीषण मौसम में लोगों को हर जगह ठंडक का माहौल चाहिए होता है इसलिए ऑफिस, मॉल और भी कई जगहों-जगहों पर एसी की सुविधा दी जाती है. ऑफिस में एसी काफी ज्यादा तेज चलता है, जिससे लोग गर्मी से राहत पाते हैं, लेकिन लंबे समय तक ठंडी जगहों पर रखने से स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है. ऑफिस में बैठे-बैठे एसी में बैठने से कई बार थकान, सिरदर्द या सांस संबंधी समस्याओं और भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं. ऑफिस का AC कई बार काफी सारी दिक्कतों को दावत देता है. कई बार ऐसा होता है कि एसी में गंदगी जमने की जगह से धूल, बैक्टीरिया, फंगस होने लगता है. इसके कारण हवा में मिलने के कारण कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आइए आपको बताते हैं.

5 लक्षण जो बताते हैं ऑफिस का AC आपकी सेहत को कर रहा है खराब

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1. आंखों में जलन और सूखापन

लगातार एसी में बैठने से आंखों में सूखापन, खुजली या जलन जैसी दिक्कतों जैसी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है. हवा में मौजूद नमी के कारण आंखों पर इसका बुरा असर पड़ता है. डॉक्टर की सलाह से आई ड्रॉप्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं.

2. सिरदर्द और भारीपन महसूस

अगर आपको भी AC में बैठने से सिरदर्द और भारीपन महसूस होता है, तो इसको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना काफी सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है. लगातार सिरदर्द को नजरअंदाज करना सही नहीं है.

3. बार-बार सर्दी, खांसी

एसी में लगातार बैठे रहने से आपको बार-बार सर्दी, खांसी जैसी समस्या देखने को मिल सकती है. AC के फिल्टर में धूल, परागकण, फंगस और बैक्टीरिया जमा होता है इसलिए आपको ये दिक्कत काफी ज्यादा होती है.

4. त्वचा में रूखा

अगर एसी में लगातार बैठे रहने की वजह से त्वचा में रूखा और बेजान नजर आने लगती है, तो इसको आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है. ये आपकी स्किन को और भी ज्यादा खराब कर सकता है. दिनभर पर्याप्त पानी आपको पीते रहना है और साथ ही मॉइस्चराइजर लगाते रहना है.

5. थकान और कमजोरी

ऑफिस वाले एसी में दिनभर बैठे रहने से थकान महसूस होने लगती है और नींद भी आपको काफी ज्यादा आने लगती है. इसको आपको इस संकेत को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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