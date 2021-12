World Aids Day: आज पूरी दुनिया में विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है. एड्स एक ऐसी घातक बीमारी है, जिसका दुनियाभर के डॉक्टर और वैज्ञानिक अब तक भी इलाज नहीं ढूंढ़ पाए हैं. यूनिसेफ के अनुसार साल 2020 में हर दो मिनट में एक बच्चा दुनिया में कहीं न कहीं इस बीमारी से संक्रमित हुआ. साल 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड19 से निपटने के लिए संघर्ष कर रही थी. कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के कारण दुनिया चिंतित थी. उसी समय हर दिन 720 बच्चे एड्स से संक्रमित हो रहे थे. इसमें वयस्कों का आंकड़ा नहीं है. इस तरह से साल 2020 में कम से कम 3 लाख बच्चे संक्रमित हुए थे. मंगलवार को यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. इसमें और भी डराने वाली बात यह है कि नए एचआईवी और एड्स ग्लोबल स्नैपशॉट से पता चला है कि हर पांच मिनट में एड्स से जुड़े कारणों से एक बच्चे की मौत हो जाती है. पिछले वर्ष के दौरान 1 लाख 20 हजार 000 बच्चों की इसी बीमारी के कारण मौत हुई थी. इलाज नहीं होने की वजह से जानकारी, बचाव और जागरुकता ही सर्वोत्तम उपाय है. यही वजह है कि विश्व एड्स दिवस की पूर्व संध्या पर गुजरात के राजकोट में 1000 स्कूली बच्चों ने एड्स के सिंबल के रूप में ह्यूमन चेन बनाई.Also Read - कच्छ की खाड़ी में टकराए दो वाणिज्यिक पोत, हालात पर नजर रख रहे भारतीय तटरक्षक पोत

Gujarat: More than 1000 students made a human chain in the shape of AIDS symbol to create awareness on the eve of #WorldAIDSDay in Rajkot on Tuesday pic.twitter.com/SmKLZb7T1b

— ANI (@ANI) November 30, 2021