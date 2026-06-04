हाई ब्लड शुगर बन सकती है कई बड़ी बीमारियों की वजह, जानें किन अंगों पर पड़ता है असर

हम में से कई लोग आज के समय में डायबिटीज से पीड़ित हैं, बड़े तो बड़े आजकल बच्चे भी इसकी गिरफ्त में तेजी से आ रहे हैं. सिर्फ देश में ही नहीं पूरी दुनिया में डायबिटीज की बीमारी तेजी से फैल रही है, ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती होती है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना, जब ब्लड शुगर लेवल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो शरीर को काफी नुकसान पहुंच सकता है.
डॉ. लेफ्टिनेंट (कर्नल सुमित लावनिया, वरिष्ठ सलाहकार एवं विभागाध्यक्ष आंतरिक चिकित्सा विभाग, यथार्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, आगरा) ने बताया कि लंबे समय तक ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होने से शरीर की खून की नसें और नर्व खराब हो जाती हैं, अक्सर बीमारी के शुरुआती दौर में इसका पता नहीं चलता और आखिर में यह शरीर के कई जरूरी अंगों में गंभीर समस्याएं पैदा कर देता है.
किडनी पर पड़ता है असर-
ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने पर सबसे ज्यादा असर किडनी पर पड़ता है. लंबे समय तक ब्लड शुगर का लेवल ज़्यादा रहने से खून की छोटी-छोटी नसें खराब हो जाती हैं, जो खून से गंदगी को छानकर अलग करती हैं. किडनी की काम करने की क्षमता कम होने से खून में गंदगी जमा होने लगती है. नतीजतन, जैसे-जैसे डायबिटीज के ठीक से कंट्रोल न होने के कारण खून में गंदगी बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे आखिर में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसे डायबिटिक किडनी डिजीज कहते हैं. डायबिटीज के ठीक से कंट्रोल न होने से किडनी और भी ज़्यादा खराब हो सकती है और आखिर में किडनी फेल हो सकती है, जिसके लिए डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है.
आंखों पर असर-
डायबिटीज के मरीजों को दूसरी समस्याओं के कारण भी काफी नुकसान पहुंच सकता है. ज़्यादा ब्लड शुगर होने से आंख के पिछले हिस्से में मौजूद रेटिना की छोटी-छोटी नसें खराब हो जाती हैं, जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं और इसकी वजह से धुंधला दिखाई दे सकता है, कम रोशनी में देखने में दिक्कत हो सकती है, या पूरी तरह से आँखों की रोशनी जा सकती है, डायबिटीज के मरीजों को मोतियाबिंद और ग्लूकोमा होने का खतरा भी ज़्यादा होता है, इसलिए उनके लिए नियमित रूप से आंखों की जांच करवाना बहुत जरूरी है.
डायबिटीज़ होने पर दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा ब्लड शुगर होने से खून की नसें खराब हो जाती हैं, जिससे वे सिकुड़ सकती हैं और सख्त हो सकती हैं. इसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए, डायबिटीज के मरीजों को दिल से जुड़ी कोई भी समस्या होने का खतरा उन लोगों के मुकाबले ज़्यादा होता है जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है.
डायबिटीज़ की कम्प्लीकेशन से बचने के लिए, खान-पान, व्यायाम, डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाएं लेने और सामान्य स्वास्थ्य जांच के लिए नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाने के ज़रिए ब्लड शुगर का स्तर स्वस्थ बनाए रखना बहुत जरूरी है, जितनी जल्दी आपकी बीमारी का पता चलेगा और उसका सही इलाज शुरू होगा, आपके जरूरी अंगों को उतना ही कम नुकसान पहुंचेगा और लंबे समय तक आपके जीवन की क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी.