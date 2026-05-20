ऐसे कम करें मानसिक तनाव-

डॉक्टरों का मानना है कि हर छोटी बात को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेना भी मानसिक दबाव को बढ़ा सकता है. कई बार लोग दूसरों की बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं और फिर उसी के बारे में घंटों सोचते रहते हैं. हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेना मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है. रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग छोटी बातों को छोड़ना सीख जाते हैं, उनमें तनाव कम होता है. मन में चल रही बातों को दबाकर रखने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करना फायदेमंद हो सकता है. रिसर्च बताती है कि जब इंसान अपनी परेशानियों के बारे में खुलकर बात करता है, तो उसका मानसिक दबाव कम होने लगता है. इससे मानसिक राहत मिलती हैं.