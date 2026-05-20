ये लोग करते हैं तनाव का सामना-
विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार नकारात्मक विचारों में उलझे रहने से दिमाग पर दबाव बढ़ता है और तनाव पैदा करने वाले हार्मोन का स्तर भी अधिक हो सकता है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करने लगता है. मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, किसी बात के बारे में सामान्य रूप से सोचना गलत नहीं है, लेकिन जब इंसान हर स्थिति को जरूरत से ज्यादा सोचने लगता है, तब यह आदत मानसिक परेशानी का रूप ले सकती है. कई रिसर्च में पाया गया है कि ओवरथिंकिंग करने वाले लोग अक्सर चिंता, बेचैनी और तनाव का ज्यादा सामना करते हैं. इसका असर धीरे-धीरे उनके व्यवहार, रिश्तों और काम करने की क्षमता पर भी दिखाई देने लगता है