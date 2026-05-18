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डेंगू ही नहीं इन बीमारियों से राहत दिलाने में भी काम आते हैं पपीते के पत्ते, मिलते हैं इतने कमाल के फायदे

Papaya Leaves Benefits: पपीता जितना फायदेमंद है उतने ही उसके पत्तें भी आज आपको बताते हैं किन बीमारियों से राहत दिलाने में काम आ सकते हैं इसके पत्तें.

Published date india.com Published: May 18, 2026 9:01 AM IST
email india.com By Ritika email india.com twitter india.com | Edited by Ritika email india.com twitter india.com
डेंगू ही नहीं इन बीमारियों से राहत दिलाने में भी काम आते हैं पपीते के पत्ते, मिलते हैं इतने कमाल के फायदे

Papaya Leaves Benefits: पपीता खाने से कई सारी बीमारियों को आप दूर रख सकते हैं. ये आपके शरीर की कई बीमारियों से आपको हमेशा के लिए दूर रखता है. सिर्फ पपीता ही नहीं, इसके पत्ते भी फायदेमंद होते हैं और कई सारी औषधीय गुणों से भरपूर भी माने जाते हैं. पपीते के पत्तों का इस्तेमाल कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए आप कर सकते हैं. पपीते के पत्तों में मौजूद पोषक तत्व शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं. अगर आप भी इसके फायदों के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेस्ट होने वाली है आज आपको बताते हैं किन-किन बीमारियों में आप इसको उपयोग कर सकते हैं.

किन बीमारियों में मददगार हैं पपीते के पत्ते?

1. डेंगू में प्लेटलेट्स बढ़ाने

आप सभी ये अच्छे से जानते हैं, कि पपीते के पत्तों का रस डेंगू में प्लेटलेट्स बढ़ाने में काफी ज्यादा काम आते हैं. पपीते के पत्तों में मौजूद एंजाइम और एंटीऑक्सीडेंट प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने में मददगार होते हैं.

2. पाचन तंत्र मजबूत

पपीते के पत्तों में विटामिन A, C, E, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड्स और कई जरूरी तत्व होते हैं, जो आपके शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं. पपीते के पत्तों को अगर आप रोजाना चबाते हैं, तो गैस, अपच, कब्ज और पेट फूलने जैसी समस्याओं में राहत आप जल्द ही पा सकते हैं. पेट हल्का महसूस होगा.

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3. ब्लड शुगर कंट्रोल

पपीते के पत्ते का रोजाना सेवन अगर आप करते हैं, तो ब्लड शुगर कंट्रोल में रखने में काफी ज्यादा आपको मदद मिल सकती है. पपीते के पत्तों में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है. डायबिटीज के मरीजों को बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए.

4. लिवर हेल्दी

पपीते के पत्ते शरीर को डिटॉक्स रखने के साथ-साथ आपके लिवर को भी हेल्दी रखने में मदद करते हैं. फैटी लीवर, पीलिया और लीवर की कमजोरी जैसे समस्याओं में पपीते के पत्ते का रोजाना सेवन फायदेमंद हो सकता है.

5. इम्यूनिटी बढ़ाने

अगर आप इम्यूनिटी काफी ज्यादा कमजोर हो गई है और शरीर एकदम बेजान सा नजर आने लगता है, तो आप पपीते के पत्तों का सेवन कर सकते हैं, इसमें विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं.्

पपीते के पत्तों के फायदे

अगर आप रोजाना पपीते के पत्तों को चबाते हैं, तो महिलाओं में पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द और ऐंठन को कम करने में मददगार होते हैं. चेहरे पर होने वाले मुहांसों और दाग-धब्बों को करता है और साथ ही बालों में डैंड्रफ और खुजली की समस्या होने पर पपीते के पत्तों को पीसकर आप सिर पर भी लगा सकते हैं.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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