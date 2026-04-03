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पतंजलि योगपीठ में कैसे होता है बीमारियों का इलाज? यहां समझिए बिना साइड इफेक्ट के ट्रीटमेंट का प्रोसेस

Patanjali Yogpeeth Treatment: पतंजलि योगपीठ में योग, आयुर्वेद और पंचकर्म से बीमारियों का इलाज कैसे होता है, इस स्टोरी में हम आपको यहां पर कैसे साइड इफेक्ट के ट्रीटमेंट कैसे होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में...

Patanjali Yogpeeth Treatment

Patanjali Yogpeeth Treatment: आजकल हमारी लाइफ काफी भागदौड़ वाली हो गई है. सुबह जल्दी उठना, ऑफिस की जल्दी, दिनभर काम और रात में थककर सो जाना, यही रूटीन बन चुका है. दिन की शुरुआत मोबाइल या अलार्म से होती है और खत्म भी मोबाइल स्क्रॉल करते हुए होती है. इस तरह की लाइफस्टाइल का असर धीरे-धीरे शरीर पर दिखने लगता है. थायराइड, डायबिटीज, पीरियड्स की समस्या जैसी दिक्कतें आम हो गई हैं. इनसे बचने के लिए लोग दिनभर दवाइयां लेते रहते हैं, लेकिन कई बार ज्यादा दवाइयों से फायदा कम और परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है.

पतंजलि योगपीठ क्या है?

इसी समस्या को देखते हुए योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ की शुरुआत की. यह सिर्फ एक आयुर्वेदिक सेंटर नहीं है, बल्कि एक पूरा हेल्थ सेंटर है जहां शरीर को अंदर से ठीक करने पर फोकस किया जाता है. यहां सिर्फ बीमारी को दबाया नहीं जाता, बल्कि उसकी जड़ तक पहुंचकर उसे ठीक करने की कोशिश की जाती है. योग, आयुर्वेद, पंचकर्म और नेचुरोपैथी को मिलाकर इलाज किया जाता है.

योग और प्राणायाम से होती है शुरुआत

यहां दिन की शुरुआत योग और प्राणायाम से होती है. जहां आम लोग सुबह चाय या मोबाइल से दिन शुरू करते हैं, वहीं यहां लोग बड़े हॉल में एक साथ योग करते हैं. रोजाना हजारों लोग यहां योग और प्राणायाम करते हैं. इसका फायदा यह है कि शरीर के साथ दिमाग भी शांत रहता है. योग के बाद आयुर्वेदिक वैद्य मरीज की स्थिति देखकर आगे का इलाज तय करते हैं. इससे इलाज सही दिशा में आगे बढ़ता है और मरीज को बेहतर महसूस होता है.

हर मरीज के हिसाब से इलाज

पतंजलि योगपीठ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां हर किसी को एक जैसी दवा नहीं दी जाती. हर मरीज की बॉडी अलग होती है, इसलिए इलाज भी उसी के हिसाब से किया जाता है. आयुर्वेद के अनुसार शरीर को वात, पित्त और कफ में बांटा जाता है और उसी आधार पर दवा और थेरेपी दी जाती है. यहां का माहौल भी शांत रहता है, जिससे मरीज को मानसिक सुकून मिलता है. हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और थायराइड जैसी बीमारियों को यहां योग, हर्बल दवा और सही खानपान से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है.

इलाज का पूरा प्रोसेस कैसे चलता है?

यहां इलाज एक तय प्रोसेस के तहत होता है. सबसे पहले वैद्य मरीज की बॉडी और बीमारी को समझते हैं. इसके बाद खानपान में बदलाव किया जाता है और सादा, हल्का खाना दिया जाता है. रोजाना योग और प्राणायाम जरूरी होता है, जिससे शरीर एक्टिव रहता है. इसके साथ आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों से दवाएं दी जाती हैं. कई मामलों में पंचकर्म थेरेपी भी कराई जाती है, जिसमें शरीर से गंदगी को बाहर निकालने की कोशिश होती है. अगर कोई लंबे समय से दवाइयों से परेशान है, तो यहां का तरीका एक नया विकल्प बन सकता है.

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