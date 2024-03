Hindi Health

Peshab Me Jalan Ke Upay Burning Sensation In Uric Causes And Treatment

पेशाब करते समय होती है जलन? हो सकते हैं ये गंभीर कारण

Peshab me Jalan Hona Upay: पेशाब करने पर जलन या दर्द महसूस होना एक आम समस्या है, जो हर दूसरे व्यक्ति में देखने को मिलती है.

Urine Burning Causes and Treatment in hindi: कई बार लोगों को पेशाब करते समय जलन या दर्द महसूस होता है. पेशाब के दौरान जलन होने की समस्‍या को डिस्‍युरिया कहा जाता है. डिस्‍युरिया एक आम समस्या है, जिसमें पेशाब करते समय मूत्र नली में जलन और दर्द महसूस होता है. यह किसी संक्रमण, एलर्जी या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भी हो सकता है.

पेशाब में जलन होने की समस्या किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन यह समस्या 18 साल से 50 साल तक के पुरुषों और महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है. इसकी वजह से काम में मन नहीं लगता है. इसलिए इस समस्या के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है.

आइए जानते हैं कि आखिर पेशाब करते समय जलन या दर्द क्यों होता है?

पेशाब करते समय जलन

पेशाब करते समय जलन और दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, जिससे शरीर गंभीर रूप से प्रभावित होता है.

मूत्रमार्ग में संक्रमण (यूटीआई), योनि में संक्रमण, ओवरी में सिस्‍ट, पेल्विक हिस्‍से में रेडिएशन थेरेपी लेने या यूरीनरी कैथेटर से यह समस्या हो सकती है.

मूत्राशय या गुर्दे में बैक्टीरिया के कारण भी पेशाब करने में जलन या दर्द महसूस होता है.

कुछ एसटीडी जैसे कि क्लैमिडिया और गोनोरिया भी पेशाब में जलन का कारण बन सकते हैं.

गुर्दे में बनने वाली पथरी मूत्रमार्ग में रुकावट पैदा कर सकती है, जिससे जलन और दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है.

कुछ दवाएं जैसे कि एंटीहिस्टामाइन और मूत्रवर्धक या कीमोथेरेपी की दवा पेशाब में जलन का दुष्प्रभाव पैदा करती हैं.

इसके अलावा प्रोस्‍टेट ग्रंथि में संक्रमण के कारण भी पेशाब में दर्द हो सकता है.पेशाब में जलन के घरेलू उपाय

जलन से राहत के लिए घरेलू उपाय

सौंफ और मिश्री

सौंफ की तासीर ठंडी होती है. रोजाना सौंफ और मिश्री के मिश्रण का सेवन करने से शरीर की कई समस्याओं से छुटकार मिलता है. आंखों की रोशनी भी बढ़ती है. साथ डाइजेशन भी ठीक रहता है. यह पेशान करने पर होने वाली जलन से राहत दिलाने में मददगार साबित होता है.

नारियल पानी

नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स और सोडियम की मात्रा पेशाब में जलन को कम करने में मदद करती है. यह मूत्राशय के पीएच स्तर को भी संतुलित करता है और बैक्टीरिया को बाहर निकालने में मददगार साबित होता है.

नींबू और शहद

पेशाब करने के दौरान जलन या दर्द की समस्‍या को दूर करने के लिए एक गिलास गुनगुना पानी लें और उसमें एक नींबू निचोड़ने के बाद एक चम्‍मच शहद डालकर मिक्‍स कर लें. इस पानी को रोज खाली पेट पीने से राहत मिलेगी.

दही के सेवन से मिलेगा आराम

दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स मूत्राशय में स्वस्थ बैक्टीरिया को बढ़ावा देकर संक्रमण को रोकने में मदद करते हैं. दिन में दो बार दही का सेवन पेशाब में जलन से राहत दिला सकता है.

खीरा है फायदेमंद

खीरा 95% पानी से बना होता है, जो मूत्र पथ को साफ करने और जलन को कम करने में मदद करता है. रोजाना खीरे का सेवन करने से जलन या दर्द को कम किया जा सकता है.

पुदीने का सेवन

पुदीने में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो मूत्र पथ में सूजन को कम करते हैं. पुदीने की चाय पीने या पुदीने का सेवन करने से जलन से राहत मिल सकती है.

खूब पानी पीएं

रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से पेशाब करने में आसानी रहती है और जलन को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

फल खाएं

विटामिन-सी मूत्र पथ में संक्रमण से लड़ने में मदद करता है. इसलिए संतरा, अमरूद जैसे विटामिन-सी से भरपूर फलों का सेवन करना फायदेमंद होगा.

इन बातों का रखें ख्याल

धूम्रपान या नशा करने से शरीर पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, ऐसे में इनका सेवन करने से बचें. इससे पेशाब में होने वाली जलन को काफी हद तक कम कर सकते हैं.

मसालेदार भोजन, कैफीन और चाय का सेवन सीमित मात्रा में करें.

रोजाना एक्सरसाइज और योग करने से कई बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है.

तंग कपड़े पहनने से बचें.

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी को प्रदान करता है. इनको केवल सुझाव के रूप में लें. इस तरह की किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें