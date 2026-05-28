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इस बीमारी के कारण हुई मशहूर शायर बशीर बद्र की मौत, आप भी जानिए क्या हैं इसके लक्षण?

Bashir Badr Death Reason: मशहूर शायर बशीर बद्र ने 91 साल की उम्र में ली आखिरी सांस. आपको बताते हैं आखिर किस बीमारी से जूझ रहे थे.

Written by: Ritika Edited by: Ritika
Updated: May 28, 2026, 5:59 PM IST
इस बीमारी के कारण हुई मशहूर शायर बशीर बद्र की मौत, आप भी जानिए क्या हैं इसके लक्षण?

Bashir Badr Death Reason:  शायरी की दुनिया से एक बेहद ही शॉकिंग खबर सामने आई है. मशहूर शायर डॉ. बशीर बद्र का गुरुवार को निधन हो गया. ये सबके लिए बेहद ही दुखद वाली बात है. उनके निधन की खबर जैसे ही सामने आई लोग काफी ज्यादा शोक में हैं. अपनी शायरी से करोड़ों दिलों को छूने वाले बशीर बद्र लंबे समय से एक बीमारी डिमेंशिया से जूझ रहे थे. बढ़ती मानसिक कमजोरी और याददाश्त खोने की समस्या के चलते अक्सर वो बीमार ही रहते थे. उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और फिर उनका निधन हो गया. ये एक ऐसी बीमारी होती है जो एकदम से नहीं बल्कि धीरे-धीरे इंसान की याददाश्त छीन लेती है और फिर इंसान अपने करीबी लोगों को भूलने लगता है. अब ऐसे में लोगों के मन में एक ही सवाल हैं आखिर ये बीमारी है क्या और इसके क्या-क्या शुरूआती लक्षण हो सकते हैं, जिसको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करने चाहिए. आइए आपको सारी चीजें बताते हैं.

क्या है डिमेंशिया बीमारी?

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डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है, जिसमें इंसान अपनी याददाश्त धीरे-धीरे खोने लगता है. निर्णय लेने की क्षमता और व्यवहार पर भी इसका असर देखने को मिलता है. उम्र बढ़ने के साथ इसका असर और खतरा भी बढ़ता चला जाता है. कम उम्र के लोगों को भी अब ये समस्या काफी ज्यादा हो रही है. डॉक्टरों का मानना है, कि ये आपके दिमाग वाली कोशिकाओं को धीरे-धीरे खराब करते हैं और भी आपका दिमाग सही तरह से काम करना भी बंद कर देता है.

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डिमेंशिया बीमारी के लक्षण

डिमेंशिया बीमारी में अपना ध्यान रखना बेहद ही ज्यादा जरूरी होता है. अगर आप इसको नजरअंदाज करते हैं, तो शरीर में कई तरह की समस्याएं भी फिर आपको झेलनी पड़ सकती हैं. शुरुआत में इसके लक्षण बेहद ही सामान्य लगते हैं, लेकिन ये अंदर ही अंदर दिमाग को खोखला करते हैं. छोटी-छोटी बातें भूलना, बार-बार एक ही सवाल पूछना, रास्ते भूल जाना, लोगों को पहचान न पाना, व्यवहार में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, रोजमर्रा के काम को भी भूल जाना, बातचीत करते समय बातें भूल जाना. अगर आपको भी ये समस्या काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, तो बिना किसी देरी के डॉक्टर के पास आपको चले जाना चाहिए.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.) 

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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