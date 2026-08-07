डिलीवरी के बाद मुट्ठीभर झड़ रहे हैं बाल? डॉक्टर ने बताया कब तक है ये सामान्य और कब हो जाएं सतर्क

बच्चे के जन्म के बाद बाल झड़ना एक आम समस्या है जिसका सामना कई नई माताओं को करना पड़ता है. डॉ. चांदनी जैन गुप्ता ( MBBS और MD – डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन, एलेंटिस हेल्थकेयर नई दिल्ली) ने बताया कि डिलीवरी के कुछ महीनों बाद, कई महिलाओं को ये महसूस होने लगता है कि बाल धोते, कंघी करते या बस बालों में हाथ फेरते समय उनके बाल सामान्य से ज़्यादा झड़ रहे हैं, बच्चे के जन्म के बाद बाल झड़ना स्थायी नहीं होता है और यह गर्भावस्था के बाद हार्मोन में बदलाव के कारण स्वाभाविक रूप से होता है.
गर्भावस्था के दौरान, एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ने से बाल बढ़ने की अवस्था (एनाजेन) में रहते हैं,यहीं कारण है कि गर्भावस्था के दौरान कई महिलाओं के बाल सामान्य से ज़्यादा घने हो जाते हैं. हालांकि, बच्चे के जन्म के बाद एस्ट्रोजन का स्तर तेज़ी से गिरता है, जिससे पहले से मौजूद सभी बाल झड़ने की अवस्था (टेलोजन) में चले जाते हैं, जिसके कारण बच्चे के जन्म के बाद बाल झड़ते हैं. डिलीवरी के बाद बाल झड़ना आमतौर पर दो से चार महीने बाद शुरू होता है। गर्भावस्था के बाद तीन से छह महीने के समय में बाल झड़ना सबसे ज़्यादा साफ़ तौर पर दिखाई देता है, ज़्यादातर महिलाओं में बच्चे के जन्म के लगभग छह से बारह महीने बाद बाल झड़ना धीरे-धीरे कम हो जाता है और स्थिति सामान्य हो जाती है. हालांकि, बालों के घनत्व के पूरी तरह से ठीक होने में एक साल तक का समय लग सकता है, जो हर व्यक्ति के बालों के बढ़ने के चक्र पर निर्भर करता है.
बाल झड़ने की समस्या-
डॉ. चांदनी जैन गुप्ता ने बताया कि बच्चे के जन्म के बाद दो से चार महीनों के भीतर बाल झड़ने की समस्या होती है और आमतौर पर तीन से छह महीने बाद बाल झड़ना ज़्यादा बढ़ जाता है. ज़्यादातर महिलाओं में डिलीवरी के बाद के समय में बाल झड़ने की मात्रा कम हो जाती है और डिलीवरी के छह से बारह महीनों के भीतर बहुत ज़्यादा बाल झड़ना धीरे-धीरे बंद हो जाना चाहिए, हालांकि, बालों के घनत्व के पूरी तरह से ठीक होने में एक साल या उससे ज़्यादा समय लग सकता है क्योंकि अलग-अलग महिलाओं में बालों के बढ़ने की गति अलग-अलग होती है.
बच्चे के जन्म के बाद बाल झड़ना एक आम बात है, लेकिन कुछ ऐसे कारक हैं जो इसे बढ़ा सकते हैं या ठीक होने की प्रक्रिया को लंबा खींच सकते हैं, इन कारकों में आयरन की कमी, विटामिन D या विटामिन B12 की कमी, थायरॉयड की समस्या, प्रोटीन का कम सेवन, नींद की कमी, बच्चे की देखभाल का तनाव आदि शामिल हैं. साथ ही, स्तनपान के दौरान महिलाओं की पोषण संबंधी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं और उन्हें अपने शरीर को अच्छी स्थिति में रखने के लिए सही आहार का पालन करना चाहिए. प्रोटीन से भरपूर आहार लें जिसमें अंडे, डेयरी उत्पाद, दालें, बीन्स, मछली, नट्स, बीज और हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल हों. हाइड्रेटेड रहने, जब भी हो सके आराम करने और बहुत ज़्यादा हीट ट्रीटमेंट, टाइट हेयरस्टाइल और तेज केमिकल से बचने से बालों को और नुकसान होने का खतरा कम हो सकता है. माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करने और गीले बालों को सावधानी से संभालने से बालों के ज़्यादा टूटने से बचा जा सकता है.
दिखने लगते हैं लक्षण-
अगर बच्चे के जन्म के 12 महीने बाद भी बाल झड़ना जारी रहता है, पैच में बाल झड़ते हैं या थकान, वज़न में बदलाव या अनियमित पीरियड्स जैसे लक्षण दिखते हैं, तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए. वे किसी भी तरह की न्यूट्रिशन की कमी या थायरॉइड की समस्या का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं और इलाज की सलाह दे सकते हैं. अच्छी बात यह है कि डिलीवरी के बाद बालों का झड़ना बहुत कम समय के लिए होता है. सही डाइट, बालों की देखभाल और थोड़े धैर्य के साथ, ज़्यादातर महिलाओं के बाल प्रेग्नेंसी के एक साल बाद फिर से सामान्य रूप से उगने लगते हैं.