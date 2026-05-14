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Pratik Yadav Postmortem Report According He Died Due To Blood Clot In The Lungs

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा, लंग्स की इस बीमारी ने ली प्रतीक यादव की जान! ये लक्षण दिखने पर आप भी तुरंत हो जाएं सावधान

Prateek Yadav Death Reason: 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत का खुलासा हो गया है.

Prateek Yadav Death Reason: उत्‍तर प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव ने 38 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. देर रात तबीयत बिगड़ने के बाद उनको सिविल अस्पताल लाया गया था,लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी. उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है. प्रतीक राजनीति से दूरी रखते थे और अपनी फिटनेस लाइफस्टाइल की वजह से हमेशा चर्चा में रहते थे. अपने वजन को कंट्रोल में रखने के लिए घंटो जिम में रहते थे, इसलिए उनकी मौत से लोग भी चौंक गए हैं. उनकी मौत की असली वजह का इंतजार लोग कर रहे हैं और इसी बीच उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है. जिसमें उनकी मौत की असली वजह का पता चल रहा है.

क्या आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में?

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनके लंग्स में खून के थक्के जमा हो गए थे जिसे (पल्मोनरी एम्बोलिज्म) कहा जाता है, जिस कारण लंग्स में इंफेक्शन हुआ और हालत बिगाड़े फिर उनको एकदम कार्डियक अरेस्ट आया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. इस बीमारी का इलाज भी उनका काफी समय से चल रहा था. अभी भी डॉक्टरों की जांच चल रही है. उनके शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं मिले. उनकी जांच 3 बड़े-बड़े डॉक्टरों ने की.

क्या है पल्मोनरी एम्बोलिज्म?

पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक गंभीर बीमारी है, जिसमें शरीर के किसी हिस्से में ब्लड क्लोट यानी खून के थक्के बन जाते हैं और ये बहकर फेफड़ों तक आ जाते हैं और फेफड़ों में फंस जाते हैं, जिससे कई गंभीर समस्या पैदा हो जाती है. ज्यादातर मामलों में ऐसा भी देखा गया है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में बनने वाले खून के थक्के आमतौर पर टांगों में ही बनते हैं.

पल्मोनरी एम्बोलिज्म के क्या हैं लक्षण?

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अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो ये बेहद ही आम हैं, जिसको लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये आपके लिए जानलेवा भी साबित होते हैं.

1. अचानक सांस फूलना

2. खांसी करते समय खून आना

3. त्वचा का पीला पड़ना

4. तेज सांस

5. सीने में तेज दर्द

6. दिल की धड़कन का तेज होना

7. चक्कर आना

क्या है पल्मोनरी एम्बोलिज्म से बचाव?

पल्मोनरी एम्बोलिज्म के किसी भी लक्षण को आपको नजरअंदाज नहीं करना है. अगर इसका इलाज समय रहते किया जाए, तो ये मरीजों को पूरी तरह से रिकवर भी कर सकता है. इसको दवाओं की मदद से ठीक किया जा सकता है. इसको ठीक करने के लिए एंटीकॉएग्युलेंट दवाओं का उपयोग भी किया जाता है. आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी बेहद ही जरूरी है. अपनी डाइट का खास ध्यान रखना है और किसी भी तरह के अनहेल्दी चीजों को खाने से बचना है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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