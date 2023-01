Hindi Health

सर्दियों में प्रेगनेंट महिलाएं न खाएं ये चीजें, मां-बच्चे की सेहत हो सकती है प्रभावित

सर्दियों में प्रेग्नेंट महिलाओं को कुछ चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए. ऐसे में जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान किन चीजों का सेवन सर्दियों के मौसम में करने से बचें...

Pregnancy Care Tips in Winters in hindi: प्रेगनेंसी में महिलाएं अक्सर उन चीजों का सेवन करती हैं जो उनके स्वास्थ्य (Women Health in Hindi) और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है. लेकिन प्रेगनेंसी में महिलाओं को सर्दियों के दौरान कुछ चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. ऐसे में इन चीजों के बारे में पता होना जरूरी है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान (Pregnancy Care Tips) सर्दियों में महिलाओं को किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. पढ़ते हैं आगे…

प्रेगनेंसी के दौरान ना खाएं ये चीजें