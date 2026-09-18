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प्रेग्नेंसी में गैस से कहीं बच्चे को तो नहीं पहुंच रहा नुकसान? डॉक्टर ने बताया पूरा सच

प्रेग्नेंसी के दौरान गैस और ब्लोटिंग की समस्या काफी आम है. हार्मोनल बदलाव और बढ़ते यूट्रस के दबाव के कारण ऐसा हो सकता है, हालांकि, सामान्य गैस से आमतौर पर गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन तेज पेट दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

Edited By: Shweta Bajpai
Published: September 18, 2026, 8:19 AM IST
प्रेग्नेंसी में गैस से कहीं बच्चे को तो नहीं पहुंच रहा नुकसान? डॉक्टर ने बताया पूरा सच
  • प्रेग्नेंसी में हार्मोनल बदलाव के कारण गैस और ब्लोटिंग की समस्या आम है
  • सामान्य गैस गर्भ में पल रहे बच्चे तक नहीं पहुंचती और आमतौर पर उसे नुकसान नहीं पहुंचाती
  • कम मात्रा में बार-बार खाना, अच्छी तरह चबाना और हल्की फिजिकल एक्टिविटी राहत दे सकती है
  • तेज दर्द, ब्लीडिंग, बुखार, लगातार उल्टी या बच्चे की कम मूवमेंट हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें

मां बनने का एहसास दुनिया में सबसे प्यारा होता है. हर औरत चाहती है कि वो मां बने. हालांकि प्रेग्नेंसी के दौरान कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. एक परेशानी अक्सर महिलाओं में देखने को मिलती है और वो है प्रेग्नेंसी में गैस बनने की परेशानी. ये दर्द बेहद भयानक होता है और समझ नहीं आता है कि आखिर क्या करें? मन में सवाल उछता है कि क्या प्रेग्नेंसी में गैस बनने से बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है? आइए इसका जवाब डॉ. मन्नन गुप्ता (चेयरमैन और HOD – ऑब्सटेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी, एलेंटिस हेल्थकेयर, नई दिल्ली) से जानते हैं.

प्रेग्नेंसी में गैस और ब्लोटिंग-

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डॉ. मन्नन गुप्ता ने बताया कि प्रेग्नेंसी में गैस और ब्लोटिंग आम दिक्कतें हैं, लेकिन इनसे आमतौर पर बच्चे को कोई खतरा नहीं होता है. प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसमें प्रोजेस्टेरोन का बढ़ना भी शामिल है. यह हार्मोन डाइजेस्टिव सिस्टम की मांसपेशियों को आराम देता है, जिससे डाइजेशन धीमा हो जाता है और आखिर में, पेट और आंतों में ज़्यादा गैस बनने लगती है. इसके अलावा, जैसे-जैसे प्रेग्नेंसी बढ़ती है, यूट्रस भी डाइजेस्टिव अंगों पर दबाव डालता है, और इससे ब्लोटिंग और बेचैनी बढ़ सकती है.

यह याद रखना ज़रूरी है कि गैस बच्चे तक नहीं पहुंचती, बल्कि मां के डाइजेस्टिव सिस्टम में ही रहती है. फीटस यूट्रस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड से सुरक्षित रहता है. इसलिए, गैस, डकार और ब्लोटिंग का आमतौर पर फीटस के विकास पर कोई असर नहीं पड़ता है. हालांकि, बहुत ज़्यादा गैस मां को असहज महसूस करा सकती है, जिससे पेट में ऐंठन सहित कई तरह के लक्षण हो सकते हैं. प्रेग्नेंसी के दौरान गैस बढ़ाने वाली कई खाने की चीज़ें हैं, जैसे बीन्स, छोले, पत्तागोभी, फूलगोभी, प्याज़, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स, खासकर अगर महिला को लैक्टोज़ इनटॉलेरेंस हो. जल्दी-जल्दी ज़्यादा खाना खाने या हवा के साथ खाना निगलने से ब्लोटिंग और भी खराब हो सकती है. फ़ूड डायरी रखने से यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि कौन सी खाने की चीज़ें इन लक्षणों को बढ़ा सकती हैं.

कैसे ठीक करें डाइजेशन?

प्रेग्नेंसी के दौरान गैस कम होने के लिए, महिलाएं कम मात्रा में खाना बार-बार खा सकती हैं और अपने खाने को अच्छी तरह चबा सकती हैं. हल्की-फुल्की फिजिकल एक्टिविटी करने से भी डाइजेशन प्रोसेस में मदद मिलेगी. इसके अलावा, यह सलाह दी जाती है कि खाने के तुरंत बाद लेटें नहीं और अगर आपको लगता है कि फ़िज़ी ड्रिंक्स से ब्लोटिंग हो सकती है, तो उन्हें कम से कम पिएं.

हालांकि गैस को आमतौर पर नुकसान न पहुंचाने वाला माना जाता है, लेकिन पेट में तेज़ दर्द को कभी भी सिर्फ़ गैस की वजह से नहीं मानना ​​चाहिए. अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो जाए या वजाइना से ब्लीडिंग, बुखार, लगातार उल्टी, चक्कर आना, पेशाब करते समय दर्द या बच्चे की कम मूवमेंट के साथ हो, तो व्यक्ति को प्रोफेशनल मेडिकल मदद लेनी चाहिए. गैस और एसिडिटी की समस्या के लिए कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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