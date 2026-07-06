क्या ग्रहण में बाहर निकलने से गर्भ में पल रहे बच्चे को होता है नुकसान? डॉक्टर ने बताई पूरी सच्चाई

ग्रहण को लेकर गर्भवती महिलाओं के बीच कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन क्या इनका कोई वैज्ञानिक आधार है? आइए गायनेकोलॉजिस्ट से जानते हैं

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: July 6, 2026, 9:13 AM IST
क्या ग्रहण में बाहर निकलने से गर्भ में पल रहे बच्चे को होता है नुकसान? डॉक्टर ने बताई पूरी सच्चाई

ग्रहण एक Astronomical घटना है. आपने अक्सर सुना होगा कि ग्रहण में प्रेग्नेंट महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जाता है. कहते हैं इससे बच्चे पर बहुरा असर पड़ता है, लेकिन क्या वाकई ये सच है? आइए इसके बारे में डॉ. काजल सिंह (एसोसिएट प्रोफेसर, गायनेकोलॉजी और ऑब्सटेट्रिक्स विभाग, नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज, कॉलेज और हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा) से जानते हैं.

डॉ. काजल सिंह ने बताया कि ग्रहण के दौरान ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता जो सीधे गर्भ में पल रहे शिशु के विकास, उसकी शारीरिक संरचना या गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को प्रभावित करे. कई लोग मानते हैं कि ग्रहण के समय बाहर निकलने या कोई काम करने से बच्चे के होंठ कटे, तालु में समस्या, शारीरिक विकृति या अन्य जन्मजात दोष हो सकते हैं. जन्मजात विकृतियों के प्रमुख कारणों में आनुवंशिक बदलाव, कुछ संक्रमण, अनियंत्रित डायबिटीज, फोलिक एसिड की कमी, कुछ दवाइयों का प्रभाव, शराब, धूम्रपान और पर्यावरणीय कारक शामिल हो सकते हैं. ग्रहण इनमें से किसी भी कारण का हिस्सा नहीं है.

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इतना ही नहीं कई लोग ये भी कहते हैं कि ग्रहण के समय भोजन अशुद्ध हो जाता है और गर्भवती महिला को कुछ भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन मेडिकल साइंस इस बात का समर्थन भी नहीं करता है. उल्टा गर्भावस्था में लंबे समय तक भूखे रहने से कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे—

  • ब्लड शुगर का कम होना
  • कमजोरी
  • चक्कर आना
  • एसिडिटी
  • डिहाइड्रेशन
  • भ्रूण तक पोषण की कमी

ऐसे में ग्रहण के दौरान भोजन करना पूरी तरह सुरक्षित है. केवल इस बात का ध्यान रखें कि भोजन ताजा, स्वच्छ और संतुलित हो. कई परिवार ग्रहण के दौरान चाकू, कैंची, सुई या सिलाई-कढ़ाई करने से मना करते हैं. इस मान्यता का गर्भावस्था या भ्रूण के विकास से कोई वैज्ञानिक संबंध नहीं पाया गया है. यदि कोई महिला सामान्य रूप से इन वस्तुओं का सुरक्षित उपयोग करती है, तो ग्रहण के दौरान भी इससे बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है.

गर्भावस्था में सबसे महत्वपूर्ण बात है मां का मानसिक स्वास्थ्य, यदि किसी महिला को लगातार यह डर रहे कि ग्रहण से उसके बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो इससे चिंता, तनाव और अनावश्यक मानसिक दबाव बढ़ सकता है. लगातार तनाव का असर नींद, भूख, रक्तचाप और समग्र स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. इसलिए गर्भवती महिला को डराने के बजाय सही जानकारी देना अधिक जरूरी है.

कई परिवार धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करते हैं, यदि कोई गर्भवती महिला अपनी आस्था के अनुसार ग्रहण के दौरान घर में रहना, पूजा-पाठ करना या कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहती है और इससे उसके स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि भूखे न रहें, दवाइयां समय पर लें, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह का पालन करें, केवल डर या अफवाहों के कारण आवश्यक चिकित्सा देखभाल न टालें.

ग्रहण के दिन या किसी भी दिन गर्भवती महिला को निम्न लक्षण दिखाई दें, तो इन्हें ग्रहण से जोड़ने के बजाय तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें—

  • तेज पेट दर्द
  • योनि से रक्तस्राव
  • पानी की थैली फटना
  • बच्चे की हलचल कम महसूस होना
  • तेज सिरदर्द
  • धुंधला दिखाई देना
  • हाथ-पैरों में अत्यधिक सूजन
  • तेज बुखार
  • लगातार उल्टियां

ये सभी स्थितियां मेडिकल इमरजेंसी हो सकती हैं और इनका समय पर इलाज बेहद जरूरी है. इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण गर्भ में पल रहे शिशु को सीधे नुकसान पहुंचाते हैं या जन्मजात विकृतियों का कारण बनते हैं, गर्भावस्था के दौरान सबसे अधिक जरूरी है कि महिला संतुलित आहार ले, समय पर दवाइयां और जांच करवाए, मानसिक रूप से सकारात्मक रहे और किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर तुरंत अपने स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ से संपर्क करे.

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Shweta Bajpai

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नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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