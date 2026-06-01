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लंबे समय से इस बीमारी से जूझ रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज, शरीर में दिखें ये लक्षण तो हो जाएं सावधान, जानिए बचाव के तरीके

Premanand Ji Maharaj: वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज लंबे समय से एक बीमारी से जूझ रहे हैं आइए आपको बताते हैं इसके शरीर पर क्या लक्षण नजर आते हैं और क्या है बचाव?

Written by: Ritika Edited by: Ritika
Updated: June 1, 2026, 3:25 PM IST
लंबे समय से इस बीमारी से जूझ रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज, शरीर में दिखें ये लक्षण तो हो जाएं सावधान, जानिए बचाव के तरीके

Premanand Ji Maharaj: वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज आध्यात्मिक प्रवचनों और भक्ति मार्ग के लिए दुनियाभर में जाने जाते हैं. लोग दूर-दूर से उनके पास आते हैं. महाराज ने अपनी तबीयत के कारण एकांतवास ले लिया है और यहां तक की पदयात्रा को भी स्थगित कर दिया है, जिस कारण श्रद्धालु और भक्तजन चिंता में हैं. सोशल मीडिया पर महाराज जी की तबीयत को लेकर भी कई अफवाहें उड़ रही है. प्रेमानंद जी महाराज लंबे समय से एक किडनी डिजीज की बीमारी से जूझ रहे हैं जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की एक गंभीर बीमारी है. ये किडनी की कार्यक्षमता पर भी असर डालता है. आज आपको इस खराब में बताते हैं ये आखिर क्या है और लक्षण और बचाव.

क्या है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज?

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पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज ये एक ऐसी बीमारी है, जिसमें किडनी के अंदर छोटी-छोटी सिस्ट बनने लगती है. शुरूआत में तो ये बड़ी ही होती है, लेकिन समय के साथ-साथ इसका आकार भी बड़ा हो जाता है. ये किडनी की कार्यक्षमता पर भी असर डालता है. यही नहीं ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि किडनी फेल होने का खतरा भी बढ़ जाता है. एक्सपर्ट कहते हैं कि ये बीमारी अधिकतर जीन में होती है.

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पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के लक्षण

पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के शरीर में आपको कुछ लक्षण देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप आसानी से पता लगा सकती हैं, कि अब आपको सावधान हो जाना चाहिए. कुछ लक्षण हैं, जिनको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. लगातार हाई ब्लड प्रेशर, बार-बार यूरिन इन्फेक्शन का आना, पेट, कमर या पीठ में तेज दर्द का होना, पेशाब में हल्का खून आना, चेहरे और पैरों में अधिक सूजन आना, थकान और कमजोरी ज्यादा होना, किडनी स्टोन की समस्या का बार-बार होना. अगर आपको इन सभी में से कोई भी समस्या हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर सलाह ले लेनी चाहिए.

पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से बचाव

पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से बचाव के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है. आपको पर्याप्त पानी पीते रहना चाहिए बिल्कुल भी कमी आपको नहीं होने देनी है, नमक का सेवन कम मात्रा में करना है, हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और संतुलित आहार को अपनी डाइट में शामिल करना है, धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं रखना है, नियमित हेल्थ चेकअप आपको करवाते रहना है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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