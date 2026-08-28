बरसात के मौसम में बीमारियों से बचने के लिए जरूर बनाकर पिएं इस खास पत्तों का काढ़ा

Parijat Leaves Benefits: बरसात के मौसम में कई सारी बीमारियों से बचने के लिए पारिजात के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीना चाहिए.

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Parijat Leaves Benefits: बरसात का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं और सुहाना मौसम साथ आता है और ये सभी को खूब पसंद होता है. लेकिन आपको बता दें इसके साथ-साथ कई सारी समस्याएं साथ ले आते हैं. बारिश के दिनों में नमी बढ़ने और मौसम में बार-बार बदलाव के कारण सर्दी-जुकाम, गले में खराश, खांसी, वायरल फीवर और पाचन से जुड़ी समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ने लगती है, जो काफी ज्यादा आम समस्या है. आयुर्वेद और पारंपरिक घरेलू नुस्खों में कई तरह की जड़ी-बूटियों और पेड़-पौधों की पत्तियों का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो आपकी हेल्थ को बनाएं रखने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इन्हीं में से एक है पारिजात, जिसे हरसिंगार के नाम से भी जाना जाता है. अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो आप इसको जरूर पिएं.

पारिजात के पत्तों का काढ़ा बनाने के लिए सामग्री

अगर आप घर पर इसको बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है जैसे-

पारिजात के 4-5 साफ और ताजे पत्ते

करीब 2 कप पानी

स्वाद के लिए थोड़ा शहद

अदरक

पारिजात के पत्तों का काढ़ा बनाने के लिए विधि

अगर आप घर पर ही पारिजात के पत्तों का काढ़ा बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पारिजात के पत्तों को साफ पानी से अच्छी तरह धो देना है और फिर पैन में करीब 2 कप पानी डालकर गर्म कर लेना है और फिर इसके बाद अब इसमें साफ किए हुए पत्ते को भी डाल देना है. इसे धीमी आंच पर तब तक उबालें जब तक पानी 1 कप तक न पहुंच जाए आपको इसको अच्छे से पकाना है. इसके बाद गैस बंद कर दें और काढ़े को हल्का ठंडा होने के लिए आपको इसको रख देना है औऱ फिर इसके बाद इसे छानकर कप में आपको डाल देना है. स्वाद बहुत कड़वा लगे, तो इसमें आप चाहे तो शहद को भी अपने हिसाब से मिला सकते हैं. बहुत गर्म काढ़े में शहद न मिलाएं, वरना बहुत ज्यादा ही बेकार स्वाद लगने लगेगा.

पारिजात के पत्तों का काढ़ा पीने के फायदे

1. गले की खराश में मिल सकती है राहत

2. मौसमी सर्दी-जुकाम में राहत

3. शरीर को गर्माहट देने में मदद

4. पाचन को रखता है ठीक

5. एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.