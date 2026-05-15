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Protein Deficiency Symptoms 5 Signs Your Body May Not Be Getting Enough Protein Know Here

शरीर में दिख रहे हैं ये 5 बदलाव तो समझ लें शरीर को नहीं मिल रहा है पर्याप्त Protein

protein deficiency symptoms: शरीर के लिए प्रोटीन बेहद जरूरी है, ऐसे में इसकी कमी पर हमारा शरीर कुछ संकेत देने लगता है, जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं इन लक्षणों के बारे में.

ये बात लगभग हर किसी को पता है कि शरीर के लिए protein बेहद जरूरी है. इसे सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक माना जाता है. प्रोटीन इनटेक के लिए लोग रोजाना अंडों, पनीर , दालें आदि चीजों का सेवन करते हैं, खासकर जिन जाने वाले लोग रोजाना अंडों या फिर protein का सेवन करते हैं. बिना प्रोटीन के शरीर न तो बन सकता है और न ही ठीक से चल सकता है. ऐसे में शरीर के लिए प्रोटीन बेहद जरूरी है. हालांकि कई बार शरीर में protein की कमी हो जाती है, जिसे हम जल्दी पहचान नहीं पाते हैं और शरीर ठीक से काम करना बंद कर देता है.

आजकल लोग वजन कम करने, फिट रहने या व्यस्त जीवन में अक्सर प्रोटीन वाली चीजें कम खाते हैं, लेकिन प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है मसल्स बनाने, बाल-नाखून मजबूत रखने, इम्यूनिटी बढ़ाने और एनर्जी इन सभी के लिए protein बेहद जरूरी है. अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो कुछ संकेत दिखने लगते हैं, आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में.

1. बार-बार थकान और कमजोरी महसूस होना-

अगर पूरी नींद लेने के बावजूद आपको हर समय कमजोरी या थकान महसूस होती है तो इसपर जरूर ध्यान दें. सुबह उठते ही थकान लगे, दिन भर सुस्ती रहे या छोटा-सा काम करने में भी सांस फूले तो ये प्रोटीन की कमी का संकेत ह सकता है. प्रोटीन शरीर को एनर्जी देता है और मसल्स को मजबूत रखता है, जब ये कम मात्रा में मिलता है तो शरीर कमजोर पड़ जाता है, जिसके चलते शरीर कमजोर पड़ने लगता है.

2. मांसपेशियां कमजोर होना या ढीली पड़ना-

जब प्रोटीन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है तो शरीर मसल्स को तोड़कर प्रोटीन लेने लगता है, नतीजा मसल्स कम होने लगते हैं, कमजोरी और बॉडी का ढीली पड़ने लगती है

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3. बाल झड़ना, नाखूनों का टूटना और खराब त्वचा-

अक्सर हम बालों के झड़ने और नाखूनों को टूटने को आम समझ लेते हैं, जो गलत है, लेकिन ये protein की कमी का संकेत हो सकता है. प्रोटीन बाल, नाखून और त्वचा का मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक है. प्रोटीन की कमी होने पर सबसे पहले यहीं प्रभावित होते हैं.

4. पैरों, हाथों या चेहरे में सूजन आना-

पैरों, हाथों या चेहरे की सूजन प्रोटीन की कमी का इशारा हो सकता है. खासकर पैरों और टखनों में सूजन (एडिमा). प्रोटीन ब्लड में अल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन बनाता है जो शरीर में पानी को बैलेंस रखता है. इसकी कमी होने पर पानी इकट्ठा हो जाता है और सूजन हो जाती है.

5.बार-बार बीमार पड़ना या घाव देर से ठीक होना-

अगर आप बार-बार बीमार पड़ रहे हैं या फिर घाव देर से भर रहे हैं तो इसपर ध्यान दें ये प्रोटीन की कमी का इशारा हो सकता है. प्रोटीन एंटीबॉडी और इम्यून सेल्स बनाता है, कमी होने शरीर की शक्ति कमजोर पड़ जाती है और शरीर आसानी से बीमार पड़ जाता है.

प्रोटीन की कमी कैसे पूरी करें?

रोजाना अंडा, दही, दाल, पनीर, छाछ, दूध, चिकन, मछली या सोयाबीन जरूर खाएं

नाश्ते में प्रोटीन लें जैसे, अंडा + दही या पनीर पराठा

अगर शाकाहारी हैं तो दाल-चावल, राजमा, चना, मूंग, पनीर और दूध को अच्छे से शामिल करें

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