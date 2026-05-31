Purple vs White Garlic: बैंगनी या सफेद कौन से छिलके वाला लहसुन है सेहत के लिए बेस्ट? अधिकतर लोग नहीं जानते सही जवाब

Purple vs White Garlic: लहसुन सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आज आपको बताते हैं. बैंगनी या सफेद कौन सा लहसुन है सेहत के लिए बेस्ट?

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(pic credit- pexels)

Purple vs White Garlic: रसोई में लहसुन का इस्तेमाल खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. लहसुन में कई सारे औषधि गुण पाए जाते हैं, जो कई सारी बीमारियों को लड़ने में आपकी मदद करती है. बाजारों में आपने 2 तरह के लहसुन को तो देखा ही होगा. बैंगनी औक सफेद. दोनों का ही इस्तेमाल लोग खूब करना करना पसंद करते हैं. कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर दोनों में से कौन सा लहसुन सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है और इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है. लहसुन में कई सारे पोषक तत्व जैसे विटामिन B6, विटामिन C, मैंगनीज और सेलेनियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आपके शरीर को कई रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं, लेकिन इस खबर में आपको बताते हैं आखिर कौन सा लहसुन आपकी सेहत के लिए बेस्ट होता है. आइए जान लीजिए.

सफेद या बैंगनी छिलके वाला लहसुन कौन-सा है बेहतर?

1. सफेद छिलके वाले लहसुन और बैंगनी छिलके वाले लहसुन की बनावट भी काफी ज्यादा अलग होती है. बैंगनी छिलके वाला लहसुन अधिक तीखा,कम पानी वाला होता है. कम पानी की मात्रा के कारण ही ये अधिक समय तक खराब भी नहीं होता है.

2. सफेद छिलके वाले लहसुन में नमी की मात्रा काफी ज्यादा होती है. कम तीखा होता है और लहसुन की तेज गंध भी इससे कम ही आती है. सफेद छिलके वाला लहसुन कच्चा भी आप खा सकते हैं, लेकिन बैगनी को खाना थोड़ा मुश्किल होता है इसकी गंध की वजह से.

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3. सफेद छिलके वाला लहसुन बैगनी के मुकाबले जल्दी खराब हो जाता है. इसलिए आपको इसको अधिक मात्रा में नहीं खरीदना चाहिए. बैगली लहसुन रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत, शरीर में सूजन कम, हृदय स्वास्थ्य के लिए बेस्ट है.

4. सफेद लहसुन का इस्तेमाल लोग अधिक मात्रा में करते हैं. पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद, शरीर को संक्रमण से बचाता है और रोजाना के खाने में आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं.

5. दोनों तरह के लहसुन आपके शरीर के लिए एकदम बेस्ट हैं. आप अपने हिसाब और सेहत के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं. एंटीऑक्सीडेंट और तीव्र औषधीय गुणों की बात करें तो बैंगनी बेस्ट है, लेकिन भरपूर पोषक तत्व तत्वों के लिए आप सफेद लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)