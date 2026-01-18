By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
5 प्रोटीन मिथक जो भारत में सबसे ज्यादा फैले हैं, रणबीर कपूर के फिटनेस कोच शिवोहम ने बताया सच
प्रोटीन इनटेक को अक्सर जिम जाने वाले लोगों से जोड़कर देखा जाता है, जो पूरी तरह से गलत है, इसे लेकर फेमस फिटनेस कोच शिवोहम ने कुछ मिथक को क्लियर किया है. आइए जानते हैं इनके बारे मे.
प्रोटीन शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व माना जाता है. अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग जिम जाते हैं या बॉडी बनाना चाहते हैं तो जमकर प्रोटीन खाते हैं. असल में ज्यादातर लोग इसे सिर्फ बॉडीबिल्डर्स लोगो से जोड़कर देखते हैं या सोचते हैं कि ज्यादा प्रोटीन खाने से तुरंत मसल्स बन जाएंगे और बॉडी बल्की हो जाएगी. हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हाल ही में रणबीर कपूर (‘एनिमल’ फिल्म के लिए) और आमिर खान (‘लाल सिंह चड्ढा’ के लिए) जैसे सितारों के फेमस फिटनेस कोच शिवोहम ने MensXP को दिए गए इंटरव्यू में इसे लेकर कई मिथकों को सिरे से नकारा है.
बॉडी हो जाती है बल्की-
शिवोहम ने कहा कि प्रोटीन खाने से बॉडी बल्की हो जाती है, अक्सर लोगों को ये लगता है. लोग सोचते हैं कि प्रोटीन शेक या ज्यादा प्रोटीन लेने से हमारे भी बॉडीबिल्डर जैसी मसल्स आ जाएंगे, हालांकि ये सोचना बिल्कुल गलत है, प्रोटीन खुद से बल्क नहीं बनाता. मसल्स बनाने के लिए कैलोरी सरप्लस (जरूरत से ज्यादा कैलोरी), टारगेटेड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्पेसिफिक गोल्स चाहिए होते हैं.
सिर्फ प्रोटीन बढ़ाने से कोई प्रोफेशनल बॉडीबिल्डर जैसा नहीं दिखता. प्रोटीन का मुख्य काम मसल्स को रिपेयर करना, मेंटेन करना और लीन बॉडी बनाना. महिलाएं खासकर इससे डरती हैं, लेकिन सच ये है कि बिना कैलोरी सरप्लस और हैवी लिफ्टिंग के सिर्फ प्रोटीन से मसल्स नहीं बढ़ते.
हर इंडियन फूड में होता है अच्छा प्रोटीन-
दूसरा मिथ लोगों को ये है कि इंडियन फूड में अच्छी प्रोटीन होता है, ये भी गलत ही है. दाल, राजमा, छोले, पनीर, दही और दालें ये सब प्रोटीन से भरपूर हैं, लेकिन इसकी मात्रा और वैरायटी बहुत मायने रखती है. हां ये है कि ट्रेडिशनल इंडियन मील्स अच्छी बेस देती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी जरूरत के हिसाब से पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले पाते, खासकर अगर फिटनेस गोल्स जैसे मसल गेन या वेट मैनेजमेंट हैं. इसके लिए रोजाना प्रोटीन की मात्रा चेक करें और जरूरत पड़ने पर बढ़ाएं.
जिम वाले लोगों के लिए जरूरी-
तीसरा मिथक है प्रोटीन सिर्फ जिम वालों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये शरीर के लिए जरूरी है. कई लोग सोचते हैं कि प्रोटीन सिर्फ वेट लिफ्टर्स या जिम जाने वालों के लिए है. शिवोहम कहते हैं ये बिल्कुल गलत है. प्रोटीन हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है. ऑफिस जाने वाले, मैराथन रनर, योगा करने वाले या कोई भी हो. ये टिश्यू रिपेयर, हॉर्मोन बैलेंस, हेल्दी स्किन, बालों की ग्रोथ और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए जरूरी होता है. फिट दिखना अलग बात है, लेकिन हेल्दी फील करना सबसे जरूरी है और इसमें प्रोटीन बड़ा रोल प्ले निभाता है.
सिर्फ नॉनवेजिटेरियन के लिए-
जब भी प्रोटीन की बात आती है लोग इसे अक्सर नॉनवेज से जोड़कर देखते हैं. शिवोहम कहते हैं कि लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि वेजिटेरियन लोग पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले सकते हैं. वेजिटेरियन लोगों से अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि प्रोटीन कहां से लेते हो? शिवोहम कहते हैं कि प्लांट-बेस्ड सोर्स जैसे पनीर, टोफू, स्प्राउट्स, क्विनोआ, दालें और अच्छे सप्लीमेंट्स से आसानी से पूरा प्रोटीन मिल जाता है. अलग-अलग प्लांट फूड्स को कम्बाइन करके सभी अमीनो एसिड्स कवर किए जा सकते हैं. वेजिटेरियन लोग मीट ईटर्स जितना या उससे ज्यादा प्रोटीन ले सकते हैं बस प्लानिंग सही होनी चाहिए.
लीवर या किडनी को पहुंचाता है नुकसान-
शिवोहम कहते हैं कि मैं कई बार सुनता हूं कि ज्यादा प्रोटीन से लीवर या किडनी खराब हो जाती है, लेकिन ये सिर्फ एक मिथक है. ये डर बहुत लोगों में होता है. हेल्दी लोगों में ज्यादा प्रोटीन लेने से लीवर या किडनी को नुकसान पहुंचने का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, हां पहले से कोई हेल्थ इश्यू (जैसे किडनी प्रॉब्लम) है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही डाइट चेंज करें. हेल्दी इंसान के लिए हाई प्रोटीन डाइट सेफ है, बस बैलेंस्ड रखें