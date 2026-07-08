सिर्फ कमजोरी समझकर न करें इग्नोर! बार-बार बेहोश होना हो सकता है स्ट्रोक या हार्ट डिजीज का अलर्ट

अगर आपको या आपके किसी अपने को बार-बार चक्कर आते हैं या बेहोशी होती है, तो इसे सिर्फ थकान या कमजोरी समझकर नजरअंदाज न करें, यह दिमाग, दिल या नर्वस सिस्टम से जुड़ी गंभीर बीमारी का शुरुआती संकेत भी हो सकता है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: July 8, 2026, 9:18 AM IST
सिर्फ कमजोरी समझकर न करें इग्नोर! बार-बार बेहोश होना हो सकता है स्ट्रोक या हार्ट डिजीज का अलर्ट
  • बार-बार बेहोश होना सिर्फ कमजोरी या डिहाइड्रेशन का संकेत नहीं, गंभीर बीमारी का लक्षण भी हो सकता है
  • स्ट्रोक, दिल की बीमारी, मिर्गी और नर्वस सिस्टम की गड़बड़ी इसकी वजह हो सकती है
  • सीने में दर्द, झटके, बोलने में दिक्कत या शरीर के एक हिस्से में कमजोरी जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से मिलें
  • सही जांच और समय पर इलाज से गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है

हम में से कई लोग होते हैं, जिन्हें बार-बार बेहोशी की समस्या होती है. हालांकि अक्सर हम इसे आम समझकर जाने देते हैं. डॉ. आदित्य गुप्ता ( डायरेक्टर – न्यूरोसर्जरी और साइबरनाइफ , अर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम) ने बताया कि बेहोश होने या चक्कर आने को सिर्फ़ थकान, शरीर में पानी की कमी या खाना न खाने का नतीजा माना जा सकता है, हालांकि, बेहोश होने के ये सबसे आम कारण हो सकते हैं, लेकिन बार-बार बेहोश होने के लक्षणों को कभी नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि व्यक्ति को कोई न्यूरोलॉजिकल या दिल से जुड़ी बीमारी हो, जिसका तुरंत इलाज जरूरी हो.

सिस्टम में गड़बड़ियों के संकेत-

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जी हां हमेशा बेहोशी कमजोरी बेहोशी से जुड़ी हुई नहीं होती है, कई बार ये दिल की बीमारियों का इशारा भी हो सकता है. डॉ. आदित्य गुप्ता बताते हैं कि बेहोशी तब तक नहीं आती जब तक दिमाग तक काफ़ी खून या ऑक्सीजन न पहुंचे, इस नज़रिए से, बेहोशी के दौरे कभी-कभी ज़्यादा गंभीर समस्याओं जैसे स्ट्रोक, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक या सिर में चोट, और साथ ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम की गड़बड़ियों का संकेत हो सकते हैं. इलाज के तरीकों और नतीजों के लिहाज से बेहोशी और मिर्गी जैसी गंभीर स्थितियों के बीच का फर्क समझना जरूरी है.

कई चेतावनी वाले संकेत हैं जो बताते हैं कि बेहोशी गंभीर हो सकती है. इन संकेतों में शामिल हैं, बिना किसी साफ़ वजह के बेहोश होना, कसरत करते समय बेहोश होना, कम समय में कई बार बेहोश होना, होश में आने के बाद उलझन या नींद आना, अंगों का झटके लेना, जीभ काटना, ब्लैडर पर कंट्रोल खोना, बेहोश होने से पहले या बाद में तेज़ सिरदर्द होना, बोलने में तकलीफ़ होना, शरीर के एक तरफ़ कमज़ोरी महसूस होना और देखने में बदलाव महसूस होना, जिन लोगों को बेहोश होने से पहले सीने में दर्द, धड़कन बढ़ना या साँस लेने में तकलीफ़ होती है, उन्हें भी तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि दिल की बीमारियाँ दिमाग तक खून की सप्लाई कम कर देती हैं.

कराएं जांच-

बार-बार बेहोश होने की समस्या का पता लगाने के लिए पूरी मेडिकल हिस्ट्री, शारीरिक जांच, लैब टेस्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ECG) और कभी-कभी ब्रेन इमेजिंग की जाती है, अगर दौरे पड़ने का शक हो तो EEG और कुछ तरह की ऑटोनोमिक डिसफ़ंक्शन के लिए टिल्ट-टेबल टेस्ट भी किया जाता है, सही इलाज शुरू करने के लिए इस स्थिति की वजह का पता लगाना ज़रूरी है. यह जरूरी है कि इसे सिर्फ़ थकान या कमज़ोरी समझकर गलत डायग्नोसिस न किया जाए. सही मात्रा में पानी पीना और नियमित रूप से खाना खाना, काफ़ी नींद लेना और लंबे समय तक खड़े रहने वाले काम से बचना – ये कुछ अच्छे उपाय हैं जिनसे बेहोशी के दौरों से बचा जा सकता है. हालांकि, अगर कोई व्यक्ति बार-बार या अचानक बेहोश होता है, तो उसे तुरंत किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए.

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Shweta Bajpai

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नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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