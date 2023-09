Hindi Health

Report Exercise At Least Three Days A Week Is Necessary For A Healthy Life

रिसर्च में हुआ खुलासा, स्वस्थ जीवन के लिए हफ्ते में कम से कम तीन दिन एक्सरसाइज जरूरी

तीन दिन एक्सरसाइज करने वाले समूहों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई. हालांकि, सप्ताह में पांच दिन एक्सरसाइज करने वालों की मांसपेशियों में काफी वृद्धि देखने को मिली.

Exercise at least three days a week is necessary for a healthy life : आज के समय में अधिकतर बीमारियां खराब लाइफस्टाइल के कारण हमें घेरती हैं. ऐसे में हमें स्वस्थ रहने के लिए अच्छी जीवनशैली को अपनाना बेहद जरूरी है. एक अध्ययन से यह बात सामने आई है कि फिट रहने के लिए सप्ताह में कम से कम तीन दिन एक्सरसाइज करना जरूरी है. अगर इसे सप्ताह में पांच दिन कर दिया जाए तो यह स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

निष्कर्षों से पता चला कि सप्ताह में ज्‍यादा दिन एक्सरसाइज करने की इच्छाशक्ति रखने से बेहतर परिणाम मिलेंगे. यह अध्ययन इस समझ को और बेहतर बनाने में मदद कर सकता है कि मानव शरीर एक्सरसाइज के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है.

नियमित से एक्सरसाइज फायदेमंद-

पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एडिथ कोवान यूनिवर्सिटी (ईसीयू) के अध्ययन प्रमुख प्रोफेसर केन नोसाका ने कहा, हमारे पिछले काम से पता चला है कि नियमित रूप से की गई कम अवधि की एक्सरसाइज एक या दो बड़े प्रशिक्षण सत्रों की तुलना में अधिक फायदेमंद है.

नोसाका ने कहा, अब हमें इस बात का स्पष्ट अंदाजा हो गया है कि वह निर्णायक बिंदु कहां है, जहां आप इस तरह की न्यूनतम एक्सरसाइज से सार्थक लाभ देखना शुरू करते हैं. यूरोपियन जर्नल ऑफ एप्लाइड फिजियोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन में प्रतिभागियों को एक भारी डम्बल से तीन सेकेंड प्रयास वाला बाइसेप देखा गया.

दो समूहों पर हुई रिसर्च-

नए अध्ययन में प्रतिभागियों को दो समूहों में विभाजित किया गया था, पहला समूह प्रति सप्ताह में दो दिन, तीन सेकेंड की एक्सरसाइज करता था. वहीं दूसरा समूह सप्ताह में तीन दिन एक्सरसाइज करता था.चार सप्ताह के बाद शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों की बाइसेप्स की तुलना की.

जिन लोगों ने प्रति सप्ताह दो दिन एक्सरसाइज की, उनमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं देखा गया. हालांकि, तीन दिन एक्सरसाइज करने वाले समूहों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई. हालांकि, सप्ताह में पांच दिन एक्सरसाइज करने वालों की मांसपेशियों में काफी वृद्धि देखने को मिली.

