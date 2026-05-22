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दुनियाभर में हर 8 में से 1 व्यक्ति है Mental Disorder से पीड़ित, रिपोर्ट में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े
worldwide mental health issues: आजकल स्ट्रेस लगभग हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन गया है, ऐसे में हाल ही में एक चौंकाने वाली स्टडी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि दुनिया में कितने लोग mental disorder से जूझ रहे हैं.
भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास खुद के लिए टाइम नहीं बचा है, लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास अपनों से मिलने तक का समय नहीं होता है. ऐसे में लोगों की जिंदगी में भी Stress काफी बढ़ गया है. हाल ही में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में 120 करोड़ लोग Mental disorder से जूझ रहे हैं.
एक नई स्टडी में चौंकाने वाली बात सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि दुनिया भर में लगभग 120 करोड़ लोग किसी न किसी मानसिक समस्या (mental disorder) से जूझ रहे हैं, यह संख्या साल 1990 के मुकाबले 95.5% ज्यादा हो गई है यानी करीब ये आंकड़ा दोगुना हो गया है. ये The Lancet जर्नल में प्रकाशित एक बड़ी स्टडी में सामने आई है.
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 में चिंता और डिप्रेशन दुनिया की सबसे आम मानसिक समस्याएं बन गईं, जिनसे युवा तेजी से ग्रसित हो रहे हैं. ये दोनों समस्याएं 15 से 39 साल के युवाओं में सबसे ज्यादा देखी गई हैं.
हैरानी की बात ये है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों और महिलाओं में ये समस्याएं ज्यादा देखी गईं. 120 करोड़ लोग मतलब पूरी दुनिया की आबादी का करीब 1/7वां हिस्सा मानसिक समस्या से जूझ रहा है. यह बहुत बड़ी संख्या है. अब समय आ गया है कि हम मानसिक स्वास्थ्य को उतना ही महत्व दें जितना शारीरिक स्वास्थ्य को देते हैं.
क्यों बढ़ रही हैं मानसिक समस्याएं?
अब सवाल उठता है कि आखिर ये परेशानियां तेजी से क्यों बढ़ रही हैं. इसके पीछे कुछ अहम वजहें हैं, जैसे कोविड-19 महामारी का लंबी मार, आर्थिक परेशानी, तनाव भरी जिंदगी, अकेलापन, सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल, परिवार और समाज का दबाव, युद्ध, गरीबी और अनिश्चितता, ये सारे ही कारण लोगों में चिंता और डिप्रेशन को बढ़ा रहे हैं.
स्टडी करने वाले वैज्ञानिक डॉ. डेमियन सैंटोमाउरो ने कहा कि वो खुद इस बढ़ोतरी को देखकर हैरान हैं कि आखिर इतनी जल्दी कैसे लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं. पहले मानसिक समस्याएं ज्यादातर मध्यम उम्र के लोगों में होती थीं, लेकिन अब 15-19 साल के किशोरों में सबसे ज्यादा समस्या आ रही हैं, ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है.
क्या करना चाहिए?
- मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लें, परेशानी दिखने पर तुरंत डॉक्टर या काउंसलर से मिलें
- अगर लगातार उदासी, चिंता, घुटन या नींद न आने की समस्या हो तो डॉक्टर से बात करें
- अच्छी नींद, व्यायाम, स्वस्थ खाना और दोस्तों-परिवार से बातचीत बहुत मदद करती है
- परिवार को चाहिए कि वे बिना जज किए सुनें