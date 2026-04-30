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Roasted Or Soaked What Is The Best Way To Eat Chana In Summer For Health

गर्मियों में बदल दीजिए चने खाने का तरीका, ऐसे बेजान शरीर में आएगी घोड़े जैसी ताकत

Roasted Vs Soaked Chana: चना सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. आज आपको बताते हैं, कि भूनकर या भिगोकर.. क्या है गर्मियों में चना खाने का बेस्ट तरीका?

Roasted Vs Soaked Chana: गर्मियों में शरीर का काफी ज्यादा खास ध्यान रखना चाहिए, वरना दिक्कतें और बीमारियां काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं. कुछ लोग खाना-पान का ध्यान नहीं रखते हैं बाहर का अनहेल्दी खा लेते हैं, जिसका बुरा असर आपकी हेल्थ पर देखने को मिलता है. इसलिए आपको घर का बना खाना ही खाना चाहिए. अगर आप अपने बेजान शरीर में ताकत भरना चाहते हैं, तो आप अपनी डाइट में सही चीजें शामिल करें. चना आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट माना जाता है. इसका रोजाना सेवन करने से आपको गजब के असर देखने को मिल सकते हैं. आज आपको बताते हैं गर्मियों में चना भूनकर खाना ज्यादा फायदेमंद है या भिगोकर? आपके शरीर के लिए कौन-सा तरीका एकदम बेस्ट हो सकता है. आइए इस खबर में बताते हैं.

भूनकर या भिगोकर क्या है गर्मियों में चने खाने का बेस्ट तरीका?

भूनकर चना खाने के फायदे

गर्मियों में कुछ लोग हमेशा की तरह ही चने को खाना पसंद करते हैं, लेकिन आपको तरीके को बदलने की बहुत जरूरत है. आपको बताते हैं भुने चने के बारे में जो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और कुछ लोग तो चाय के साथ इसको स्नैक के तौर पर भी खाते हैं. भुने चने में प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा पाया जाता है. पेट को लंबे समय तक भरा-भरा रखने में मददगार साबित होता है. आपको बार-बार भूख लगने वाली समस्या भी नहीं होगी. आपको ज्यादा मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योकि इसकी तासीर काफी ज्यादा गर्म होती है, इससे आपको गैस या एसिडिटी की समस्या हो सकती है.

भिगोकर चना खाने के फायदे

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भिगोए हुए चने को खाना समर सीजन में एकदम बेस्ट माना जाता है. शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ ये आपके शरीर में कई सारे पोषक तत्वों को देने का काम करता है. शरीर को हाइड्रेट और साथ ही आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा देने में भी मददगार साबित होता है. शरीर की भी कमजोरी को दूर करता है. भिगोकर चना खाने से आपका पाचन बेहतर बनता है. इसको आप अपने हिसाब से स्वाद से भरा बना सकते हैं.

भूनकर या भिगोकर कौन-सा चना बेस्ट

अगर दोनों में से एक की बात की जाए, तो दोनों ही अपने-अपने अलग-अलग फायदों के साथ फायदेमंद हैं लेकिन भिगोए हुए चने गर्मियों में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं. आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और पूरे दिन एनर्जी को शरीर में बनाए रखते हैं. आप अपने फायदे के हिसाब से खा सकते हैं.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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