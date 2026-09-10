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सर्दी-जुकाम समझकर न करें नजरअंदाज! बच्चों में जानलेवा हो सकता है RSV,इन लक्षणों पर तुरंत दें ध्यान

RSV देखने में सामान्य सर्दी-जुकाम जैसा लग सकता है, लेकिन छोटे बच्चों में यह गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है. जानिए इसके लक्षण, खतरे के संकेत और बचाव के जरूरी तरीके.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: September 10, 2026, 2:58 PM IST
सर्दी-जुकाम समझकर न करें नजरअंदाज! बच्चों में जानलेवा हो सकता है RSV,इन लक्षणों पर तुरंत दें ध्यान
  • RSV एक बेहद संक्रामक वायरस है, जो छोटे बच्चों में गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है
  • छह महीने से कम उम्र के शिशुओं और प्रीमैच्योर बच्चों में खतरा ज्यादा रहता है
  • सांस लेने में परेशानी, दूध न पीना, ज्यादा सुस्ती या होंठ-नाखून नीले पड़ना गंभीर संकेत हैं
  • हाथों की सफाई, बीमार लोगों से दूरी और डॉक्टर की सलाह से उपलब्ध बचाव विकल्प मददगार हो सकते हैं

सर्दी-जुकाम जैसा दिखने वाला आरएसवी (रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस) सिर्फ एक सामान्य मौसमी वायरस नहीं है. यह दुनियाभर में छोटे बच्चों के लिए गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बन सकता है. हर साल आरएसवी की वजह से 36 लाख से ज्यादा बच्चों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है और करीब 1 लाख छोटे बच्चों की जान चली जाती है. इसलिए इसके बारे में सही जानकारी होना और समय पर सावधानी बरतना बेहद जरूरी है.

खतरनाक संक्रमण-

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विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि आरएसवी एक बहुत संक्रामक वायरस है. यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदों के जरिए फैल सकता है. संक्रमित सतह को छूने और फिर आंख, नाक या मुंह को छूने से भी संक्रमण हो सकता है, यहीं वजह है कि घर, स्कूल, डे-केयर और भीड़भाड़ वाली जगहों पर छोटे बच्चों को इससे बचाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

हालांकि आरएसवी किसी भी उम्र के व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है, लेकिन छोटे बच्चों, खासकर छह महीने से कम उम्र के शिशुओं में इसका असर ज्यादा गंभीर हो सकता है. समय से पहले जन्मे बच्चों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले बच्चों में भी गंभीर बीमारी का खतरा अधिक हो सकता है. कई बार शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य सर्दी-जुकाम जैसे ही दिखाई देते हैं, इसलिए माता-पिता के लिए इन्हें पहचानना जरूरी है.

इन बातों पर दें ध्यान-

बच्चे को नाक बहना, खांसी, छींक या हल्का बुखार हो सकता है, लेकिन अगर बच्चा सांस लेने में परेशानी महसूस कर रहा है. ठीक से दूध या खाना नहीं ले पा रहा है. बहुत ज्यादा सुस्त है या उसके होंठ और नाखून नीले पड़ रहे हैं तो इसे गंभीर संकेत मानना चाहिए. ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है.

आरएसवी से बचाव के लिए रोजमर्रा की कुछ छोटी-छोटी सावधानियां काफी मददगार हो सकती हैं. बच्चे को छूने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह धोएं, बीमार लोगों से शिशु को दूर रखें और घर में बार-बार छुई जाने वाली सतहों को साफ करते रहें. बच्चे के आसपास धूम्रपान बिल्कुल न करें, क्योंकि धुएं के संपर्क से सांस संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए डॉक्टर से उपलब्ध आरएसवी वैक्सीन या शिशु के लिए आरएसवी एंटीबॉडी जैसे बचाव के विकल्पों के बारे में जानकारी ली जा सकती है. कौन-सा विकल्प उपयुक्त है, यह मां और बच्चे की स्थिति के आधार पर डॉक्टर तय कर सकते हैं. (input-आईएएनएस)

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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