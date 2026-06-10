केरलम में फैला 'शिगेलोसिस', पेट दर्द और दस्त को न करें नजरअंदाज, जानिए कैसे फैलता है? इसके लक्षण और बचाव

What is Shigellosis symptoms and prevention: इस समय केरलम में शिगेलोसिस नाम की बीमारी फैली हुई है आज आपको बताते हैं ये कैसे फैलती है? और इसके लक्षण और बचाव के बारे में. आइए आप भी जान लें.

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(pic credit- AI)

What is Shigellosis symptoms and prevention: केरलम में हाल ही में एक बीमारी शिगेलोसिस के मामले नजर आ रहे हैं. आपको बता दें ये एक बैक्टीरियल संक्रमण है, जो गंभीर रूप से इंसान को अंदर से तोड़ देता है. इसके ज्यादातर मामले केरलम में भी देखने को मिलें हैं. कई सारी बीमारी फैल रही हैं इसलिए आपको अपना अच्छे से बचाव करना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, वरना कई तरह-तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है. कई लोगों को इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर ये क्या है और कैसे फैलती है? ऐसे में यह जानना आपके लिए भी बेहद ही जरूरी है कि यह शिगेलोसिस बीमारी है क्या? और इसके फैलने की वजहें कौन-कौन सी होती हैं और इससे बचाव के लिए कौन से तरीकों को आप अपना सकते हैं. कुछ चीजें ऐसी हैं, जिनको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. क्योंकि समय पर इलाज न मिलने पर यह संक्रमण गंभीर रूप भी ले सकती है. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.

क्या है ‘शिगेलोसिस’?

शिगेलोसिस एक बैक्टीरियल संक्रमण है और ये तेजी से लोगों में फैलता है. आपको बता दें ये बीमारी शिगेला नामक बैक्टीरिया के कारण फैलती है. इस संक्रमण के बाद आपको गंभीर दस्त और आंतों से जुड़ी समस्याएं होने लगती है. अगर आपने इसका ठीक से बचाव नहीं किया, तो इससे कई गंभीर समस्याएं भी होना शुरू हो जाती है.

आखिर कैसे फैलता है शिगेलोसिस?

अगर इस बैक्टीरियल संक्रमण के फैलने की बात की जाए, तो ये साफ-सफाई न रखना, भोजन, पानी या हाथों को छुने की वजह से ये फैलता चला जाता है. संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है या फिर यौन संपर्क से भी ये फैलता है, इसलिए आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है.

शिगेलोसिस होने के लक्षण

अगर आपके शरीर में शिगेलोसिस बैक्टीरियल के फैलने के बाद क्या-क्या लक्षण शरीर में नजर आ सकते हैं, आइए आपको बताते हैं.

1. दस्त लगना

अगर आप शिगेलोसिस बैक्टीरियल संक्रमण के चपेट में आ जाते हैं, तो आपको बार-बार दस्त लगने की समस्या हो सकती है. कई बार उनमें खून आने जैसी दिक्कतें भी नजर आ सकती है.

2. मतली और उल्टी

शिगेलोसिस बैक्टीरियल संक्रमण के बाद कुछ लोगों को जी मिचलाना और उल्टी जैसी समस्या हो सकती है, इसको लोग आम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये समस्या भारी पड़ सकता है.

3. पेट में तेज दर्द

पेट में तेज दर्द जैसी समस्या भी आपको झेलनी पड़ सकती है, इसलिए आपको किसी भी लक्षण और बीमारियों को हल्के में नहीं लेना है और डॉक्टर के पास जाकर जरूर चेकअप करवाना है.

4. कमजोरी और डिहाइड्रेशन

कमजोरी और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है. कमजोरी, चक्कर और थकान महसूस होने पर आपको डॉक्टर के पास जाकर बात करनी है.

बचाव के लिए अपनाएं उपाय

अगर आप शिगेलोसिस जैसी बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो आपको साफ-सफाई का खास ध्यान रखना है और साथ ही हाथों को बार-बार धोना है खाने से पहले तो जरूर साफ करना है. शौचालय इस्तेमाल करने के बाद भी हाथों को जरूर धोएं. ताजा और अच्छी तरह पका हुआ भोजन खाएं बासी चीजों को खाने से बचें. उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी ही आपको पीना है. संक्रमित व्यक्ति से दूरी आपको बनाएं रखनी है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)