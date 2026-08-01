क्या आप भी रात में 5 घंटे से कम की लेते हैं नींद? तो आपको हो सकता है इन बीमारियों को खतरा

Less Than 5 Hours Sleep: कुछ लोग रात में 5 घंटे से भी कम की नींद लेते हैं, जिसके कारण उनको कई सारी दिक्कतें भी होती हैं, आइए आपको बताते हैं.

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Less Than 5 Hours Sleep: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण लोगों को अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है. देर रात तक मोबाइल चलाना, ऑफिस का काम, तनाव उनकी जिंदगी में बना रहता है, जिस वजह से उनको खुद के लिए या आराम करने तक का समय नहीं मिल पाता है. तनाव की वजह से लोगों की नींद लगातार कम होती जा रही है, जो की काफी ज्यादा गंभीर समस्या है अगर इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया है, तो दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ती देखने को मिल सकती है. अगर आप भी लंबे समय से केवल 5 घंटे से कम नींद लेता है, तो यह शरीर और दिमाग दोनों के लिए काफी ज्यादा समस्या पैदा कर सकता है, आइए आपको बताते हैं. इससे आपको कौन-कौन सी बीमारियां भी हो सकती हैं.

5 घंटे से कम नींद लेने पर क्या होता है?

1. डायबिटीज का खतरा

अगर आप रोजाना 5 घंटे से कम की नींद लेते हैं, तो आपको डायबिटीज का खतरा भी काफी ज्यादा हो सकता है. ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित रखने में आपको दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए नींद आपके लिए बेहद ही जरूरी है.

2. मोटापा और वजन बढ़ना

कम नींद लेने से भूख भी बढ़ने लगती है, जिस वजह से मोटापा और वजन बढ़ना भी एक आम बात हो सकती है, इसलिए आपको इस चीज का खास ध्यान रखना होता है. जंक फूड खाने की भी इच्छा आपको हो सकती है. अच्छी नींद लेना बेहद ही जरूरी है.

3. मानसिक तनाव

अगर आप 5 घंटे से भी कम नींद लेते हैं, तो आपका मानसिक तनाव भी काफी ज्यादा बढ़ सकता है. इसलिए आपको अपनी नींद का खास ध्यान रखना ही चाहिए. तनाव, चिड़चिड़ापन, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है.

4. कमजोर इम्यूनिटी

अगर आप 5 घंटे से भी कम नींद रोजाना ले रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा कमजोर हो सकती है, इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है, कि अपनी नींद को अच्छे से पूरा कर लें. नींद पूरी करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है.

5. हार्मोनल असंतुलन

अगर आप रोजाना ठीक से नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको हार्मोनल असंतुलन जैसी दिक्कत होने लग सकती है. महिलाओं में मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर पर इसका बुरा असर पड़ सकता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.