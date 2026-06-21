क्या आप भी 10 घंटे से ज्यादा सोते हैं? सावधान, इन गंभीर बीमारियों को दे रहे हैं न्योता

अच्छी सेहत के लिए पर्याप्त नींद जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोना भी कई स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकता है. अगर 10 घंटे से अधिक सोने के बाद भी थकान बनी रहती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: June 21, 2026, 7:37 PM IST
क्या आप भी 10 घंटे से ज्यादा सोते हैं? सावधान, इन गंभीर बीमारियों को दे रहे हैं न्योता
  • स्वस्थ वयस्कों के लिए 7 से 9 घंटे की नींद पर्याप्त मानी जाती है
  • रोज 10 घंटे या उससे ज्यादा सोने के बाद भी थकान महसूस होना किसी छिपी बीमारी का संकेत हो सकता है
  • स्लीप एपनिया, थायरॉयड, ब्लड शुगर असंतुलन और तनाव जैसी समस्याएं इसकी वजह बन सकती हैं
  • ज्यादा नींद के साथ खर्राटे, सांस लेने में परेशानी या वजन बढ़ने जैसे लक्षण दिखें तो डॉक्टर से सलाह लें

अच्छी सेहत के लिए नींद बेहद जरूरी है. स्वस्थ रहने के लिए रोजाना लगभग 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब नींद कम नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा आने लगे. अगर कोई व्यक्ति रोज 10 घंटे या उससे ज्यादा सोता है और फिर भी खुद को थका हुआ महसूस करता है, तो यह सामान्य नहीं है.

शरीर की गतिविधियां कम हो सकती हैं-

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बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं या बीमारी से ठीक हो रहे लोगों में नींद की जरूरत थोड़ी अधिक हो सकती है, लेकिन स्वस्थ वयस्कों में लगातार बहुत ज्यादा नींद किसी छिपी समस्या का संकेत हो सकती है. वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जरूरत से ज्यादा सोने से शरीर की गतिविधियां कम हो सकती हैं, जब व्यक्ति ज्यादा समय बिस्तर पर बिताता है, तो इससे वजन बढ़ने की संभावना बढ़ती है. लंबे समय तक ऐसा चलने पर शरीर का मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो सकता है. इसके अलावा कई लोग ज्यादा सोने के बाद भी भारीपन, सुस्ती और सिरदर्द महसूस करते हैं.

हो सकती हैं ये परेशानियां-

डॉक्टर बताते हैं कि बहुत ज्यादा नींद आना कई बार किसी अंदरूनी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है. नींद से जुड़ी कुछ बीमारियां जैसे नींद में सांस रुकना, मस्तिष्क से जुड़ी नींद की समस्याएं या शरीर में बेचैनी की स्थिति नींद को बार-बार बाधित कर सकती हैं. इसी वजह से व्यक्ति ज्यादा देर तक सोने के बाद भी थका हुआ महसूस करता है. इसके अलावा अनियमित दिनचर्या, लगातार तनाव, गलत खानपान, बहुत ज्यादा कैफीन या शराब का सेवन भी नींद के पैटर्न को बिगाड़ सकता है.

हार्मोनल बदलाव-

कुछ मामलों में यह स्थिति शरीर के हार्मोनल बदलाव या पुरानी बीमारियों से भी जुड़ी हो सकती है, जैसे थायरॉयड की समस्या, ब्लड शुगर का असंतुलन या कुछ तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारियां भी व्यक्ति को ज्यादा सोने के लिए मजबूर करती हैं. इसलिए अगर किसी व्यक्ति की नींद अचानक बढ़ जाए या वह लंबे समय तक थकान महसूस करता रहे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. डॉक्टरों की सलाह है कि अगर ज्यादा नींद के साथ तेज खर्राटे, सांस लेने में परेशानी, अचानक वजन बढ़ना या याददाश्त कमजोर होने जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत जांच करानी चाहिए. (input-आईएएनएस)

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नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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