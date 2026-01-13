  • Hindi
अब टॉयलेट बताएगा आपकी हेल्थ रिपोर्ट! फ्लश करते ही पता चलेगा सही मात्रा में पानी पिया है या नहीं, इस 1 एप से होगी ट्रैकिंग

अक्सर ठंड के मौसम में कम पानी पीते हैं, लेकिन इसका पता तभी चल पाता है, जब हमें डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, लेकिन कैसा हो अगर महज एक डिवाइस आपको इस बारे में पहले ही बता दे? जी हां हाल ही में Vivoo ने एक डिवाइस लॉन्च की है, जिससे डिहाइड्रेशन का पता लगाया जा सकता है.

Published date india.com Updated: January 13, 2026 5:05 PM IST
email india.com By Shweta Bajpai email india.com | Edited by Shweta Bajpai email india.com
ठंड के मौसम में हम में से अधिकतर लोग गर्मी के मुकाबले कम पानी पीते हैं, जिसके चलते डिहाइड्रेशन की परेशानी होने लगती है. ऐसे ये दिक्कत न हो इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है, लेकिन कभी कभी हम पता नहीं लगा पाते हैं कि क्या हमने पर्याप्त पानी पिया है या नहीं? ऐसे में अब घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि CES 2026 में, वेलनेस-टेक कंपनी Vivoo ने एक ऐसा डिवाइस लॉन्च कर दिया, जिससे आप आसानी से जान सकते हैं कि आपने सही मात्रा में वॉटर इनटेक किया है या नहीं.

Vivoo Smart Toilet एक स्मार्ट हेल्थ डिवाइस है जिस टॉयलेट में आसानी से लगाया जा सकता है. ये एक छोटा सा क्लिप-ऑन सेंसर है जो किसी भी मौजूदा टॉयलेट (या यूरिनल) के रिम पर लग जाता है. कंपनी Vivoo (जो पहले से यूरिन टेस्ट स्ट्रिप्स और ऐप बनाती है) ने इसे CES 2026 में लॉन्च किया है.

डिवाइस कैसे करता है काम?

ये डिवाइस दिखने में भले ही छोटी हो, लेकिन इसके काम काफी बड़े हैं. ये आपके यूरिन (पेशाब) को चेक करके आपके शरीर में पानी की मात्रा को बताता है. ये डिवाइस फ्लश करने के बाद बताती है कि आप पर्याप्त पानी पी रहे हैं या नहीं. ये सुनने में आपको अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है.

बताता है सही मात्रा में पिया है पानी या नहीं-

दरअसल में ये डिवाइस ऑप्टिकल सेंसर्स का इस्तेमाल करती है. जब हम पेशाब के लिए टॉयलेट में जाते हैं तो यह एक छोटा सैंपल ले लेती है और यूरिन की स्पेसिफिक ग्रैविटी को मापती है. अगर यूरिन ज्यादा गाढ़ा होता है तो डिहाइड्रेशन की शंका बढ़ जाती है और अगर बहुत पतला है, तो ओवर-हाइड्रेशन या कोई दूसरी समस्या हो सकती है.

अच्छी बात ये है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है बल्कि रिजल्ट्स तुरंत आपके Vivoo मोबाइल ऐप पर आ जाते हैं, वहां आपको ये भी पता चलता जैसे आज ज्यादा पानी पिएं या आज आप सही तरीके से हाइड्रेटेड हैं.

फीचर्स-

क्लिप-ऑन डिजाइन: ये डिवाइस छोटे आकार की होती है जो आसानी से किसी भी टॉयलेट सीट पर लग जाती है (U-शेप वाली)

ऑटोमैटिक ट्रैकिंग: जब आप टॉयलेट के लिए जाते हैं तो ये बैकग्राउंड में अपना काम करती रहती है, इसके लिए बस आपको ऐप से कनेक्ट करना होगा

नो-टच: इसमें आपको हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, ये खुद काम करती है

बैटरी लाइफ: 1000+ टेस्ट तक चलती है

प्राइवेसी: इस डिवाइस में डेटा एन्क्रिप्टेड होता है, जो सिर्फ आपके ऐप में ही सेव होगा

कीमत- कीमत की बात करें तो अमेरिकी डॉलर में इस डिवाइस की कीमत 100 के आसपास रखी गई है, जिसके हिसाब से ये भारतीय बाजार 8 से 9 हजार रुपये के बीच में मिलेगी.

कैसे काम करता है?

सबसे पहले डिवाइस को टॉयलेट के अंदर (रिम पर) क्लिप करें, अब Vivoo ऐप ओपन करें, ब्लूटूथ से कनेक्ट करें. ऐप कहेगा रेडी है, अब आप यूरिन पास करें, इसके बाद फ्लश करें. कुछ ही मिनटों में ऐप पर रिजल्ट आ जाएगा. इसमें हाइड्रेशन स्कोर और टिप्स दी होंगी.

