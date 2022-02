Social anxiety disorder: अकसर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आदत होती है वे दूसरों के सामने जाने से कतराते हैं. वहीं उन्हें दूसरों से मिलने जुलने में भी डर महसूस होता है. हालांकि यह समस्या सोशल एंजायटी डिसऑर्डर (Social anxiety disorder) की हो सकती है. इस समस्या को सोशल फोबिया (Social Phobia) के नाम से भी जाना जाता है. यह एक मानसिक समस्या होती है, जिसके कारण व्यक्ति के रोजमर्रा के कार्य प्रभावित हो सकते हैं. गेटवे ऑफ हीलिंग साइकोथेरेपिस्ट डॉ. चांदनी से जानते हैं क्या है सोशल एंजायटी डिसऑर्डर के लक्षण (Social anxiety disorder symptoms) और कारण (Causes of Social anxiety disorder)Also Read - Tips to Manage Loneliness: अकेलेपन को दूर करने के आसान तरीके, जानें एक्सपर्ट से

सोशल एंजायटी डिसऑर्डर के लक्षण

घबराहट महसूस करना.

अपने फैसले खुद ना ले पाना.

चिंता करना.

डर लगना.

मन में नकारात्मक विचार लाना.

किसी भी विषय पर बेकाबू हो जाना.

हाथ पैरों का ठंडा होना.

मांसपेशियों में सूजन महसूस करना.

पेट में हलचल महसूस करना.

नई जगह पर जाने से कतराना.

हाथ पैरों का बेवजह कपकपाना

नए लोगों से ना मिल पाना

सोशल एंजायटी डिसऑर्डर के कारण