Some Side Effects Disadvantages Of Taking Too Many Vitamin Supplements

Vitamin सप्लीमेंट ज्यादा लेने से शरीर को हो सकते हैं 5 बड़े नुकसान

विटामिन सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन इनका ज्यादा मात्रा में सेवन करना सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है.

Side Effects of Taking too Many Vitamins: सेहतमंद रहने के लिए विटामिन का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है. शरीर में विटामिन की कमी या अधिकता होना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. हर विटामिन की शरीर के अलग-अलग हिस्सों में अहम भूमिका होती है.

शरीर में विटामिन की कमी होने से सेहत पर कई बड़े प्रभाव पड़ते हैं.ऐसे में कई लोग बिना जानकारी के विटामिन सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, जिससे शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है. विटामिन की अधिकता के कारण बॉडी में टॉक्सिसिटी होने से विटामिन-ए, डी, ई और के कारण शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

आइए जानते हैं विटामिन सप्लीमेंट ज्यादा लेने से सेहत पर होने वाले प्रभाव के बारे में-

विटामिन टॉक्सिसिटी का कारण

बॉडी में विटामिन की मात्रा ज्यादा होने से शरीर में टॉक्सिसिटी हो सकती है. एक्सपर्ट की मानें तो शरीर में विटामिन ए, डी, के और ई के कारण सेहत को कई समस्याएं हो सकती हैं. ये विटामिन वसा के साथ घुल जाते हैं. शरीर में इनकी मात्रा ज्यादा होने से ये टॉक्सिसिटी का कारण बन सकते हैं, जिसकी वजह से मतली, उल्टी, सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

डाइजेशन पर प्रभाव

विटामिन-सी का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है. इससे त्वचा में निखार आता है, लेकिन कुछ विटामिन्स का ज्यादा सेवन करने से पेट से जुड़ी समस्याएं होने की संभावना बढ़ सकती है. इसका प्रभाव डाइजेशन पर पड़ता है, जिससे कब्ज, गैस जैसी समस्या हो सकती है. खासतौर पर विटामिन-सी की अधिकता होने से दस्त, पेट में ऐंठन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जैसी समस्या होती है. विटामिन-सी युक्त खाद्य पदार्थों और इसके सप्लीमेंट्स ​को सीमित मात्रा में खाना फायदेमंद होता है.

किडनी स्टोन का जोखिम

विटामिन-सी और कैल्शियम सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन इनकी ज्यादा मात्रा होने से किडनी स्टोन की समस्या पैदा हो सकती है. विटामिन-सी का सेवन ज्यादा मात्रा में करने से ऑक्सालेट में बदलाव देखने को मिलता है, जिसके कारण किडनी स्टोन होने का खतरा बढ़ जाता है. साथ ही कैल्शियम सप्लीमेंट की वजह से भी किडनी स्टोन का जोखिम बढ़ सकता है.

नर्व डैमेज का खतरा

विटामिन बी-12 और बी-6 शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन इसका ज्यादा मात्रा में सेवन करना बॉडी के नर्व सिस्टम को डैमेज कर सकता है. ऐसी कंडिशन को पेरिफरल न्यूरोपैथी कहा जाता है. इससे हाथ-पैरों में झनझनाहट, सुन्नता, कमजोरी महसूस होने लगती है. इसलिए इसका सीमित मात्रा में सेवन करना फायेदमंद होता है.

लिवर की समस्या

विटामिन-ए का सेवन करने से लिवर के खराब होने का खतरा बढ़ सकता है. विटामिन-ए की अधिकता के कारण लिवर को नुकसान हो सकते हैं. इसकी अधिकता से थकान, कमजोरी, भूख न लगना और उल्टी जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं. साथ ही से ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है. वहीं विटामिन-डी की अधिकता के कारण ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ने की संभावना होती है, जिससे हड्डियों को नुकसान होता है.

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी को प्रदान करता है. इनको केवल सुझाव के रूप में लें. इस तरह की किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

