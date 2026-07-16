Sonam Wangchuk की 19 दिन की भूख हड़ताल, जानिए भूखे रहने से शरीर में हर दिन क्या-क्या बदलाव आते हैं?

sonam wangchuk hunger strike: इंजीनियर, एक्टिविस्ट और इनोवेटर सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं और आज 19 दिन हो गए हैं. आपको बताते हैं कि भूखे रहने से शरीर में हर दिन क्या-क्या बदलाव नजर आ सकते हैं.

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(Pic credit-AI)

भूख हड़ताल के दौरान शरीर पहले ऊर्जा के लिए ग्लाइकोजन का उपयोग करता है.

ग्लाइकोजन कम होने के बाद शरीर ऊर्जा के लिए फैट लेना शुरू करता है.

कमजोरी, चक्कर, सिरदर्द और थकान महसूस होना शुरूआती लक्षण हैं.

शरीर का मेटाबॉलिज्म धीरे-धीरे धीमा पड़ने लग जाता है.

sonam wangchuk hunger strike: इंजीनियर, एक्टिविस्ट और इनोवेटर सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं. दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर ये अनशन को शुरू किया गया था, लेकिन अभी उनकी सेहत लगातार बिगड़ने की खबरें सामने आ रही हैं. ऐसी भी खबर आ रही है कि उनका वजन करीब 8 किलो तक कम हो गया है और अगर ये भूख हड़ताल खत्म नहीं हुई ऐसी चलती रही तो उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ सकती है, ऐसे में कई लोगों के मन में कई तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कई दिनों तक खाना नहीं खाता है, तो उसके शरीर में कौन-कौन से बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं. लंबे समय तक भूखे रहने पर शरीर में आपको कई तरह-तरह के बदलाव नजर आते हैं. आइए डॉक्टर से बातचीत के दौरान आपको बताते हैं, शरीर पर क्या-क्या बदलाव नजर आते हैं?

भूखे रहने से हर दिन शरीर में क्या-क्या बदलाव नजर आ सकते हैं?

1. भूखे रहने के पहले 24 घंटे

कैलाश हॉस्पिटल के डॉ. उमाशंकर शर्मा से हुई बातचीत में उन्होने बताया है कि भूखे रहने के पहले 24 घंटे के दौरान लिवर और मांसपेशियों पर बदलाव देखने के लिए मिलता है. इन पर जमा ग्लाइकोजन ही शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है. कमजोरी और चिड़चिड़ापन महसूस आपको हो सकता है.

2. दूसरे और तीसरे दिन

डॉक्टर ने आगे बताया है कि दूसरे और तीसरे दिन भूखा रहने पर शरीर में जमा ग्लाइकोजन धीरे-धीरे खत्म होने लग जाता है. इसके बाद शरीर ऊर्जा के लिए फैट को लेने का काम करता है. इस समय लोगों को चक्कर, सिरदर्द, थकान और मुंह से अलग तरह की गंध आनी भी महसूस होती है.

3. चौथे और सातवें दिन

अगर आप चौथे और सातवें दिन भी भूखें रहते हैं, तो शरीर की ऊर्जा धीरे-धीरे खत्म होने लग जाती है और इसी ऊर्जा को बचाने के लिए शरीर काफी कोशिश फिर भी करता है और इसी बीच मेटाबॉलिज्म धीमा, ब्लड प्रेशर कम, कमजोरी बढ़ जाना,शरीर का वजन तेजी से घटने भी लग जाता है.

4. 1 हफ्ते के बाद

अगर आप 1 हफ्ते के बाद भी कुछ खाते हैं नहीं हैं, तो आपके शरीर में कई सारे बुरा असर देखने के लिए मिल सकता है. आपकी मसल कमजोर होने लग जाती है. शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन भी धीरे-धीरे बिगड़ने लग जाता है.

5. 14 दिन बाद

अगर आप 14 दिन तक भी कुछ नहीं खाते हैं, तो शरीर में कई जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी होने लग जाती है. थकान, कमजोरी, सोचने-समझने की क्षमता भी धीरे-धीरे कमजोर होने लग जाती है. कुछ लोगों में दिल की धड़कन पर भी धीरे-धीरे असर पड़ना शुरू हो जाती है. इम्यूनिटी कमजोर भी होने लगती है.

6. 19 दिन

19 दिन तक अगर आप भूखे रहते हैं, तो आपका शरीर भी हार मानने लग जाता है. कोई भी काम करना काफी ज्यादा कठिन हो जाएगा और साथ ही साथ मांसपेशियां और कमजोर होती जाएगी. रक्तचाप भी गिरने लग जाती है. मेडिकल देखरेख की स्थिती भी होने लग जाती है.