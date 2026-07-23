श्रीलंका में डेंगू का कहर, 20 हजार नए केस ने बढ़ाई चिंता, हालात पर काबू पाने के लिए सरकार ने उतारे मिलिट्री ड्रोन, जानिए बचाव के तरीके

Sri Lanka New Dengue Cases: श्रीलंका में इस समय डेंगू का गंभीर प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है. 20 हजार से अधिक नए डेंगू मामले सामने आए हैं.

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(Pic credit-AI)

Sri Lanka New Dengue Cases: श्रीलंका में डेंगू का कहर इस समय काफी तेजी से बढ़ता ही जा रहा है. जुलाई 2026 में देशभर में 20 हजार से अधिक नए डेंगू मामले देखें गए हैं. इसको लेकर लोगों को सावधानियां ज्यादा से ज्यादा बरतनी ही चाहिए. अधिक नए डेंगू मामले सामने आने के बाद सरकार की चिंता भी काफी ज्यादा बढ़ गई है. बरसात के मौसम में इस बीमारी का खतरा काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस देश में इसका कहर काफी ज्यादा ही बड़ गया है. हालात इतने गंभीर अब वहां पर हो चुके हैं, कि सरकार ने संक्रमण को रोकने के लिए मिलिट्री ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जिससे मच्छरों के ठिकानों की पहचान आसानी से की जा सके. स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि लगातार बारिश, जलभराव और बढ़ती नमी के कारण इसका खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है. अगर इसके बचाव के तरीके नहीं अपनाए गए, तो हालत और भी बिगड़ सकते हैं.

श्रीलंका में डेंगू का कहर कितना?

श्रीलंका पिछले करीब दस सालों में डेंगू के प्रकोप का सामना कर रहा है और ये अब तो बढ़ता ही जा रहा है. इस साल श्रीलंका में इस वायरस से 56 लोगों की मौत भी हो चुकी है और जुलाई में करीब 20 हजार नए मामले भी सामने आए हैं. 77,000 से ज्यादा लोग संक्रमित भी हुए. इसको लेकर सरकार काफी ज्यादा चिंता में है.

मिलिट्री ड्रोन सरकार ने क्यों उतारे?

कई लोगों के मन में अब ये सवाल हैं कि आखिर सरकार ने मिलिट्री ड्रोन को क्यों उतारा है? ये कैसे काम करेगा? सरकार का कहना है कि इस मिलिट्री ड्रोन का उपयोग उन स्थानों की पहचान करने के लिए किया जा रहा है, जहां छतों, खाली प्लॉटों, निर्माण स्थलों और जलभराव वाले क्षेत्रों में मच्छरों का प्रजनन हो रहा हो. इसके करने से हालात काफी हद तक ठीक हो पाएंगे. इससे उन जगहों तक भी पहुंचना आसान हो गया है जहां सामान्य पहुंच काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है.

डेंगू से बचाव के तरीके

अगर आप डेंगू से खुद का बचाव करना चाहते हैं, कुछ तरीके हैं, जिनको आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं जैसे-

घर और आसपास पानी जमा न होने दें

पूरी बांह के कपड़े पहनें

मच्छरदानी का इस्तेमाल आपको जरूर करना है.

मच्छर भगाने वाली क्रीम या रिपेलेंट का भी उपयोग करना है.

खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगाएं

बुखार आने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.