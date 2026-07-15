डिलीवरी के महीनों बाद भी नहीं जा रहा पेट? ये मोटापा नहीं, हो सकता है Diastasis Recti का इशारा, जानें संकेत

कई महिलाओं में यह Diastasis Recti नाम की समस्या हो सकती है, जिसमें पेट की मांसपेशियां अलग हो जाती हैं. सही समय पर पहचान और सही एक्सरसाइज से इसमें काफी सुधार संभव है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: July 15, 2026, 3:44 PM IST
डिलीवरी के महीनों बाद भी नहीं जा रहा पेट? ये मोटापा नहीं, हो सकता है Diastasis Recti का इशारा, जानें संकेत
  • डिलीवरी के बाद पेट बाहर रहना हमेशा मोटापा या चर्बी की वजह से नहीं होता
  • कई महिलाओं में Diastasis Recti के कारण पेट की मांसपेशियां अलग हो जाती हैं
  • इसके लक्षणों में पेट का उभार, कमर दर्द और कोर मसल्स की कमजोरी शामिल हैं
  • सही एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी से ज्यादातर मामलों में सुधार संभव है, जबकि सर्जरी आखिरी विकल्प होती है

मां बनना हर महिला के लिए एक खास एहसास होता है. हालांकि इस दौरान महिला को कई तरह की परेशानियौं से गुजरना पड़ता है. कुछ परेशानियां मां बनने की बाद भी झेलनी पड़ती हैं. डिलीवरी के बाद भी कई महिलाओं को शिकायत रहती है कि उनका पेट महीनों बाद भी पहले जैसा नहीं हो रहा है, बल्कि और ज्यादा निकल आया है.

कई महिलाएं सोचती हैं कि ये जिद्दी चर्बी है जो एक्ससाइज न करने की वजह से आ गई है. हालांकि असली वजह कुछ और होती है, इसे डायस्टेसिस रेक्टी हैं. ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि पेट की मांसपेशियों की एक आम समस्या है. इसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका इलाज सामान्य वजन घटाने जैसा नहीं होता है. आइए जानते हैं कि Diastasis Recti क्या है?

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डायस्टेसिस रेक्टी क्या है?

डायस्टेसिस रेक्टी की परेशानी अधिकतर महिलाओं को होती है. मान लीजिए आपके पेट में दो लंबी मांसपेशियां होती हैं, जो बीच में एक सीधी लाइन की तरह जुड़ी होती हैं (जैसे सिक्स पैक वाली मांसपेशियां). प्रेग्नेंसी में जब पेट का बच्चा बड़ा होता है, तो ये दोनों मांसपेशियां दोनों तरफ खिंच जाती हैं और बीच में अलग हो जाती हैं. डिलीवरी के बाद ज्यादातर महिलाओं में ये मांसपेशियां फिर से आपस में जुड़ जाती हैं. लेकिन कुछ महिलाओं में ये अलग ही रह जाती हैं, इसी को डायस्टेसिस रेक्टी कहते हैं. मतलब पेट की बीच वाली दीवार कमजोर हो जाती है. पेट बाहर की तरफ फूला हुआ दिखता है. ये चर्बी नहीं होती, बल्कि मांसपेशियों का गैप होता है.

ऐसा क्यों होता है?

इसके कुछ आम कारण हो सकते हैं-

  • एक से ज्यादा प्रेग्नेंसी
  • बड़े बच्चे या जुड़वा बच्चे
  • पहले से कमजोर पेट की मांसपेशियां
  • प्रेग्नेंसी में गलत मुद्रा
  • ज्यादा जोर लगाना (खांसी, कब्ज, भारी सामान उठाना)
  • डिलीवरी के बाद एक्सरसाइज न करना

क्या होते हैं Diastasis Recti के लक्षण?

पेट बाहर निकला रहना –

Pregnancy के बाद भी वजन कम हो जाने के बाद भी पेट फूला हुआ जैसा नजर आना.

बीच में उभरना नजर आना-

लेटे-लेटे सिर उठाने पर पेट के बीच में एक उभार या रिज जैसा नजर आना

कमजोर पेट–

सामान उठाने, बिस्तर से उठने या सीधे बैठने में दिक्कत महसूस होना

कमर दर्द-

पेट कमजोर होने से कमर पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे कमर में दर्द महसूस होता है

पेल्विक फ्लोर की समस्या-

पेशाब लीक होना या पेल्विक असंतुलन होना.

ये चर्बी से कैसे होता है अलग?

डायस्टेसिस रेक्टी: पेट के बीच में उभार नजर आना, जोर लगाने पर ज्यादा दिखना

चर्बी: पूरे पेट पर फैटी लेयर, मूवमेंट से कोई खास फर्क नहीं पड़ना.

डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं?

डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट आपको लिटाकर सिर उठाने को कहते हैं और उंगलियों से गैप चेक करते हैं, अगर 2 उंगली से ज्यादा गैप हो तो यह डायस्टेसिस रेक्टी हो सकता है. कभी-कभी अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है. हल्की समस्या में सही देखभाल से कई बार खुद सुधार हो जाता है, लेकिन बिना सही एक्सरसाइज के यह महीनों या सालों तक रह सकता है.

कब जरूरत पड़ती है सर्जरी की?

बहुत गंभीर मामलों में, जहां व्यायाम से भी सुधार न हो और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो, तो सर्जरी (एब्डोमिनोप्लास्टी) की जा सकती है, लेकिन यह आखिरी विकल्प होता है. नई मां अक्सर अपने बदल गए शरीर को लेकर परेशान या शर्मिंदा महसूस करती हैं. याद रखें यह आपकी फिटनेस की कमी नहीं, बल्कि प्रेग्नेंसी की एक सामान्य समस्या है

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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