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Stop Putting Drops In Your Eyes Without A Prescription Know Side Effects From Doctor

आंखों में जलन या लालपन होते ही डाल लेते हैं Eye Drop? डॉक्टर से पहले जान लें इसके साइड इफेक्ट्स

हम में अधिकतर लोग आंख में समस्या होने पर डॉक्टर से बिना पूछे आई ड्रॉप डाल लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये आंखों के लिए घातक हो सकता है? आइए जानते हैं कैसे.

कई बार आंखों में अचनक दिक्कत होने लगती है, ऐसा कई कारणों से होता है. ऐसे में हम में से अधिकतर लोग डॉक्टर की बिना सलाह के घर में रखा कोई भी आई ड्रॉप डाल लेते हैं, जो आंखों की सेहत के लिए बेहद खराब है.

डॉ. राहुल सिंह (एसोसिएट प्रोफेसर, नेत्र विज्ञान विभाग, नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा) का कहना है कि आजकल मेडिकल स्टोर से बिना पर्चे आई ड्रॉप लेना उतना ही आसान है, जितना सिरदर्द की गोली खरीदना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक गलत आई ड्रॉप आपकी नजर को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है?

आंखों में जलन, लालपन या खुजली होने पर बहुत से लोग बिना सोचे-समझे मेडिकल स्टोर से आई ड्रॉप लेकर इस्तेमाल कर लेते हैं. कई बार तो पुरानी बची हुई दवा भी दोबारा डाल ली जाती है, यह आदत आम जरूर है, लेकिन सुरक्षित नहीं है. आंख बहुत ही संवेदनशील अंग है और बिना डॉक्टर की सलाह के आई ड्रॉप का इस्तेमाल कई बार फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है.

लोग खुद से आई ड्रॉप क्यों इस्तेमाल करते हैं?

इसके पीछे कुछ सामान्य कारण हैं:

आंखों में हल्की जलन या खुजली होना

धूल, धूप या स्क्रीन के कारण थकान

पुरानी दवा घर में उपलब्ध होना

छोटी समस्या है, खुद ठीक हो जाएगी ऐसा सोचना

लेकिन हर समस्या एक जैसी नहीं होती, और हर आई ड्रॉप हर स्थिति में काम नहीं करता.

आई ड्रॉप के अलग-अलग प्रकार होते हैं-

आई ड्रॉप एक ही तरह के नहीं होते. हर ड्रॉप का काम अलग होता है:

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लुब्रिकेटिंग ड्रॉप (Artificial Tears) – सूखी आंखों के लिए

एंटीबायोटिक ड्रॉप – बैक्टीरियल इंफेक्शन के लिए

एंटी-एलर्जिक ड्रॉप – एलर्जी के लिए

स्टेरॉयड ड्रॉप – सूजन कम करने के लिए

सबसे बड़ा खतरा स्टेरॉयड आई ड्रॉप से होता है, जिसे लोग बिना जानकारी के इस्तेमाल कर लेते हैं. गलत उपयोग से यह ‘साइलेंट डैमेज’ करते हैं, मरीज को तुरंत समस्या महसूस नहीं होती, लेकिन अंदर ही अंदर ग्लूकोमा और मोतियाबिंद विकसित हो सकता है.

बिना डॉक्टर की सलाह के आई ड्रॉप के नुकसान

1. गलत बीमारी का गलत इलाज

हर लाल आंख इंफेक्शन नहीं होती, हर लाल आंख एक जैसी नहीं होती, इसलिए हर आई ड्रॉप भी हर स्थिति में काम नहीं करता.

अगर एलर्जी है और आप एंटीबायोटिक डालते हैं, तो फायदा नहीं होगा.

अगर वायरल इंफेक्शन है और स्टेरॉयड डालते हैं, तो हालत और खराब हो सकती है

2. स्टेरॉयड से गंभीर नुकसान

स्टेरॉयड ड्रॉप का गलत इस्तेमाल:

आंख का दबाव (Glaucoma) बढ़ा सकता है

मोतियाबिंद (Cataract) जल्दी ला सकता है

इंफेक्शन को बढ़ा सकता है

कई मरीजों में हमने देखा है कि बिना सलाह के स्टेरॉयड डालने से स्थिति गंभीर हो जाती है।

3. इंफेक्शन छुप जाना

कुछ ड्रॉप लक्षणों को दबा देते हैं, जिससे बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है

जब तक मरीज डॉक्टर के पास आता है, तब तक समस्या ज्यादा गंभीर हो चुकी होती है

4. एलर्जी या रिएक्शन

हर दवा हर व्यक्ति को सूट नहीं करती

गलत ड्रॉप से:

जलन बढ़ सकती है

आंखों में सूजन आ सकती है

लालपन और बढ़ सकता है

5. कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र्स के लिए खतरा

अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, तो गलत ड्रॉप का इस्तेमाल कॉर्निया (आंख की परत) को नुकसान पहुंचा सकता है.

कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए?

अगर आपको ये लक्षण दिखें, तो खुद दवा न लें:

आंख में तेज दर्द

रोशनी में देखने में दिक्कत

आंख से पानी या पस आना

अचानक नजर कम होना

चोट लगना

ये गंभीर संकेत हो सकते हैं

क्या हर बार डॉक्टर के पास जाना जरूरी है?

हल्की थकान या स्क्रीन टाइम के कारण सूखापन हो तो:

आप साधारण लुब्रिकेटिंग ड्रॉप (Artificial Tears) सीमित समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं

लेकिन अगर 2–3 दिन में आराम नहीं मिले, तो डॉक्टर से जरूर मिलें

आई ड्रॉप इस्तेमाल करने का सही तरीका

बहुत लोग सही तरीके से आई ड्रॉप भी नहीं डालते। सही तरीका यह है:

हाथ अच्छी तरह धो लें

ड्रॉपर को आंख से न छुएं

सिर थोड़ा पीछे करें

एक बूंद ही काफी होती है

ड्रॉप डालने के बाद 1–2 मिनट आंख बंद रखें

दवा को शेयर न करें

कुछ जरूरी सावधानियां

पुरानी या एक्सपायर ड्रॉप का इस्तेमाल न करें

किसी और की दवा अपनी आंख में न डालें

बार-बार एक ही ड्रॉप का इस्तेमाल बिना सलाह के न करें

बच्चों में खास ध्यान रखें

आंखों को स्वस्थ रखने के आसान तरीके

स्क्रीन से हर 20 मिनट में ब्रेक लें (20-20-20 नियम)

धूल और धूप में सनग्लास पहनें

साफ पानी से आंख धोएं

संतुलित आहार लें (हरी सब्जियां, फल)

आंखों की समस्या छोटी लग सकती है, लेकिन लापरवाही बड़ी परेशानी बन सकती है.

आई ड्रॉप दवा है, कोई सामान्य पानी नहीं, आंखों में कुछ भी डालने से पहले एक बार सलाह जरूर लें. आपकी थोड़ी सी सावधानी आपकी नजर को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है, याद रखें आंखों में डाली जाने वाली हर बूंद आपकी नजर को बचा भी सकती है और नुकसान भी पहुंचा सकती है. फर्क सिर्फ सही सलाह का है.

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