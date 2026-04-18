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स्ट्रेसफुल प्रेग्नेंसी बन सकती है प्रीमैच्योर बर्थ की वजह! इन 8 तरीकों से करें मैने

प्रेग्‍नेंसी का समय बेहद नाजुक होता है, ऐसे में इस दौरान स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, तनाव के कारण बच्चे और मां दोनों को समस्याएं हो सकती हैं.

Published date india.com Published: April 18, 2026 8:46 AM IST
email india.com By Shweta Bajpai email india.com | Edited by Shweta Bajpai email india.com
प्रेग्‍नेंसी का समय बेहद नाजुक होता है, ऐसे में इस दौरान स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, तनाव के कारण बच्चे और मां दोनों को समस्याएं हो सकती हैं.

गर्भावस्था एक खूबसूरत लेकिन नाजुक दौर होता है, जिसमें महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, शरीर में कई तरह आह के बदलाव होते है, हार्मोनल चेंजेज होते हैं, शरीर का आकार बदलता है. कई बार इन सब चीजों से स्ट्रेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है. ऐसे में जरूरत से ज्यादा तनाव न सिर्फ मां की सेहत को प्रभावित करता है, बल्कि यह समय से पहले डिलीवरी का जोखिम भी बढ़ा सकता है. कई रिसर्च में यह पाया गया है कि लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव हार्मोनल असंतुलन पैदा करता है, जो गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास पर असर डाल सकता है, ऐसे में जरूरी है कि गर्भवती महिलाएं अपने तनाव को सही तरीके से मैनेज करें. आपको हम 8 आसान और असरदार तरीके बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप इस दौरान खुद को शांत और स्वस्थ रख सकती हैं.

1. पर्याप्त नींद लें

प्रेग्नेंसी में शरीर को ज्यादा आराम की जरूरत होती है. रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेने से मानसिक तनाव कम होता है और शरीर भी रिलैक्स रहता है.

2. बैलेंस मील लें

पोषक तत्वों से भरपूर डाइट जैसे फल, हरी सब्जियां, प्रोटीन और साबुत अनाज शरीर और दिमाग दोनों को मजबूत बनाते हैं, कैफीन और जंक फूड से दूरी बनाएं.

3. हल्का व्यायाम करें

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डॉक्टर की सलाह से योग, प्रेग्नेंसी वॉक या प्राणायाम करने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है.

4. मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग

रोजाना कुछ मिनट ध्यान और गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करने से मानसिक शांति मिलती है और चिंता कम होती है.

5. भावनाएं शेयर करें

मन में कुछ ऐसी बात चल रही हो तो अपने पार्टनर, परिवार या दोस्तों से खुलकर बात करें, मन की बात साझा करने से मानसिक बोझ हल्का होता है.

6. खुद को वक्त दें

मी टाइम हर किसी की जरूरी होती है. इस वक्त आप अपनी पसंद का काम करें जैसे किताब पढ़ना, म्यूजिक सुनना या कोई हॉबी अपनाना खुशी देता है.

7. डॉक्टर से रूटीन जांच कराएं

नियमित चेकअप से आपको अपनी और बच्चे की स्थिति की सही जानकारी मिलती है, जिससे बेवजह की चिंता कम होती है.

8. नेगेटिव टीवी शो और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं

कई बार हम टीवी या सोशल मीडिया ऐसी चीज देख लेते हैं और उसे सच मान लेते है,जिससे मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है. नकारात्मक विचारों से दूर रहें और खुद को सकारात्मक माहौल में रखें. अच्छी मूवी या मोटिवेशनल वीडियो देखें.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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