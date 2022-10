Study Report: चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, लंबे समय तक तंबाकू के सेवन से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने और मरम्मत करने की क्षमता कम हो जाती है और वे धीरे-धीरे कमजोर हो जाती हैं, खासकर 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में.Also Read - Women Bone Health : जानें औरतों में हड्डियां कमज़ोर होने के कारण और उससे जुड़ी और भी बातें, वीडियो देखें

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के हड्डी रोग विभाग के वरिष्ठ फैकल्टी प्रोफेसर शाह वलीउल्लाह ने कहा, 'हड्डियों में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है. वे हड्डियों को बनाने और तोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं.

ओस्टियोक्लास्ट वे कोशिकाएं हैं जो हड्डियों को तोड़ती हैं ताकि उन्हें फिर से तैयार किया जा सके, जबकि ऑस्टियोब्लास्ट पूर्व द्वारा किए गए टूटने के बाद नई हड्डियों का निर्माण करती हैं और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है.’

हालांकि, यह देखा गया है कि जो लोग लंबे समय तक तंबाकू का सेवन करते हैं, चाहे वह धूम्रपान या चबाने के रूप में हो, ऑस्टियोक्लास्ट की संख्या बढ़ जाती है जबकि ऑस्टियोब्लास्ट कम हो जाते हैं. आखिरकार, यह ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बनता है क्योंकि हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है.

केजीएमयू के एक अन्य ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉ मयंक महिंद्रा ने कहा, ‘हम मध्यम आयु वर्ग के रोगियों में इस तंबाकू से प्रेरित ऑस्टियोपोरोसिस को देखते हैं. वे अक्सर किशोरावस्था में तंबाकू का सेवन शुरू कर देते हैं और 35-40 साल की उम्र में उन्हें यह बीमारी हो जाती है.’

राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान (आरएमएलआईएमएस) के प्रोफेसर विक्रम सिंह ने कहा, ‘स्वस्थ जीवनशैली बनाए रखते हुए धूम्रपान और तंबाकू के अन्य रूपों को छोड़ने से ऑस्टियोपोरोसिस को रोका जा सकता है.’

तो अगर आप धूम्रपान और तंबाकू का सेवन करते हैं तो उसे छोड़ दें क्योंकि ये आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है. तंबाकू में मौजूद निकोटिन, शरीर के कैल्शियम के अवशोषण की क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे हड्डियां धीरे-धीरे कमजोर होने लगती हैं.