रातभर जागकर पढ़ते हैं बच्चे? एक्सपर्ट ने दी चेतावनी, दिमाग से लेकर इम्युनिटी तक पर पड़ सकता है असर

आजकल एक नया ट्रेंड चला है और वो है रात में जागना, बड़े तो बड़े बच्चे भी रातभर जागकर परीक्षा की तैयारी करते हैं. हालांकि पहले के टाइम में कहा जाता था भोर यानी सुबह पढ़ना चाहिए. डॉ सुमोल रत्ना (असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कॉलेज और हॉस्पिटल) बताते हैं कि आज के समय में ज्यादातर बच्चों में रात में पढ़ाने की आदत देखी गई हैं, परीक्षा के टाइम भी बच्चे रात रात भर पढ़ते रहते है, लेकिन रात में पढ़ना बच्चों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है. रात में शांति होती है और पढ़ने के लिए सबसे बेहतर समय है ऐसा बहुत से लोगो को लगता है, लेकिन यही आदत दिमाग और शरीर दोनों पर गहरा असर डालती है.
Circadian रिदम-
डॉ. सुमोल रत्ना ने बताया कि हमारी बॉडी के अंदर circadian रिदम होती है जो शरीर को जागने और सोने का समय डिसाइड करती है, लेकिन अगर पूरी रात कोई जगता है तो उसका रिकवरी सिस्टम खराब हो सकता है. रातों ब्रेन मेमोरीज को स्टोर करता है, मसल अपने आपको रिकवर करती है और organs अपने इम्यून सिस्टम को मज़बूत करने में जुट जाते हैं, पूरी रात जागने से ये पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है जिससे बहुत से काम नहीं होते.
इन्फेक्शन और रिकवरी में टाइम-
जब बच्चे रात भर जागते हैं तो उनकी मेमोरी कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि रात में सोते वक्त ब्रेन मेमोरीज को स्टोर करता है मगर इंद पूरी न होने के कारण ब्रेन जानकारी कोिि् सही से स्टोर नहीं कर पाता. इस कारण बच्चे पढ़ा हुआ भूल जाते हैं और उन्हें बार बार रिवीजन करना पड़ता है. कभी कभी इसी वजह से एग्जाम के समय में भी बच्चे आंसर्स भूल जाते हैं. इस कारण ब्रेन की एटेंशन कैपेसिटी भी कम हो जाती है, जिससे बच्चे बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं और उनकी डिक्सन मेकिंग पावर कम हो जाती है, रात भर जागने वाले बच्चों में चिड़चिड़े और स्ट्रेस होते हैं जो स्लिप डिप्रिसिएशन की वजह से होता है जो इमोशनल हेल्थ को अफेक्ट करता है. यह उनकी इम्युनिटी पर भी बुरा असर करता है, जिससे बच्चों को इन्फेक्शन और रिकवरी में टाइम लगता है.
देर रात जागने से वजन बढ़ने, एनर्जी लेवल कम होने और स्ट्रेस होने का खतरा बढ़ जाता है. साथ ही माइग्रेन, सिरदर्द, आंखों में दर्द, और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इससे बच्चों की प्रोडक्टिविटी पर भी काफी असर पड़ता है. कोशिश करे कि पढ़ने का काम दिन में या शाम तक हो जाए ताकि शरीर को आराम मिल सके अगर कभी रात में जागना जरूरी हो तो भरपूर पानी पिएं, हेल्दी खना खाएं,पूरी नींद लें, लेकिन याद रखें देर रात जागने अच्छी आदत नहीं है. बच्चों को टाइम से सोना बहुत जरूरी है. अच्छी सेहत के लिए भरपूर न्यूट्रिएंट्स वाला खाना खाए और हाइड्रेटेड रहे, जितना हो सके कैफीन से दूर रहे और एक्सरसाइज के साथ साथ मेडिटेशन प्रैक्टिस करे.