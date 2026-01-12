Hindi Health

Superfoods To Strengthen Optic Nerve And Improve Eye Health

ऑप्टिक नर्व को 'रिपेयर' करने वाले सुपरफूड्स: क्या खाने से तेज होंगी आंखों की कमजोर नसें?

उम्र बढ़ने के साथ आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है, ऐसे में अगर आपको भी ये समस्या आ रही है तो कुछ चीजों को डाइट में शामिल करें.

आंखों को शरीर का अहम हिस्सा माना जाता है, हम आज जो कुछ देख पा रहे हैं वो इन्हीं की बदौलत है. हालांकि आंखें काफी सेंसटिव भी होती है, जरा सा कण आंख में चला जाए तो परेशानी होने लगती है. हालांकि उम्र बढ़ने के साथ आंखों की रोशनी कम होने लगती है. आजकल बड़े तो बड़े छोटों को भी कम उम्र में ही चश्मा लग जाता है.

दरअसल में कभी-कभी आंखों की नसें, जिन्हें ऑप्टिक नर्व कहते हैं, कमजोर हो जाती हैं. ऑप्टिक नर्व आंखों से दिमाग तक तस्वीरें पहुंचाने का काम करती है. ऐसे में अगर ये कमजोर हो जाए तो देखने में परेशानी होने लगती है. इसके कारण आंखों से जुड़ी कुछ गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे ग्लूकोमा या ऑप्टिक न्यूरोपैथी. आंखें कमजोर होने पर हम डॉक्टर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ चीजों के सेवन से ये नसें ठीक हो सकती हैं और मजबूत बन सकती हैं?

हालांकि ये बात भी बिल्कुल सच है कि ये किसी जादू की तरह पूरी तरह इन्हें ‘रिपेयर’ नहीं कर सकता, क्योंकि वयस्कों में ऑप्टिक नर्व खुद से दोबारा नहीं बनती, लेकिन कुछ चीजों को डाइट में जोड़ने से आंखों की सेहत में सुधार जरूर हो सकता है. कुछ रिसर्च की मानें तो सही खान-पान से आंखों की नसों को सपोर्ट मिलता है और बीमारियों का खतरा कम होता है. आइए जानते हैं ऐसे सुपरफूड्स के बारे में.

हरी पत्तेदार सब्जियां-

वैसे तो पत्तेदार सब्जियां पूरी सेहत के लिहाज से अच्छी मानी जीता हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये आंखों के लिए रामबाण साबित हो सकती हैं. जी हां पालक, केल (केल पत्ता) और सरसों का साग जैसी हरी सब्जियों में ल्यूटिन और जियाजैंथिन जैसे तत्व पाए जाते हैं. ये एंटीऑक्सीडेंट आंखों की रेटिना को बचाते हैं और ऑप्टिक नर्व पर सूजन कम करते हैं. एक रिसर्च में बताया गया है कि रोजाना हरी सब्जियां खाने से आंखों की बीमारियां 20-30% कम होती हैं. आप इन्हें सलाद, सब्जी या जूस के रूप में ले सकते हैं.

संतरे और विटामिन सी वाले फल-

Add India.com as a Preferred Source

इन दिनों बाजार मे संतरे खूब नजर आ रहे हैं, ऐसे में अपनी डाइट में शामिल जरूर करें. संतरा, नींबू, स्ट्रॉबेरी और कीवी विटामिन सी से भरपूर हैं, जो आंखों के लिए अच्छा माना जाता है. विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, जो आंखों के ब्लड वेसल्स को मजबूत बनाता है और ऑप्टिक नर्व को सपोर्ट करता है.

गाजर और नारंगी रंग की सब्जियां-

ठंड के मौसम में लोग गाजर का हल्वा खूब खाते हैं, इतना ही नहीं लोग इसे सलाद में भी शामिल करते हैं. गाजर में विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है, जो आंखों की रोशनी को तेज करने का काम करता है. साथ ही साथ ऑप्टिक नर्व को स्वस्थ रखता हैअगर विटामिन ए की कमी हो तो रात में देखने में दिक्कत होती है, ऐसे में रोज एक गाजर खाएं या सूप बनाकर पिएं.

मछली-

अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें स्वस्थ रहें तो मछली खाना शुरू कर दीजिए. सैल्मन, सार्डीन जैसी मछलियां ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर मात्रा में होता है. ओमेगा-3 सूजन कम करता है और ऑप्टिक नर्व के ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है. अगर आप शाकाहारी हैं तो अलसी के बीज या अखरोट से ओमेगा-3 लें.

नट्स एंड सीड्स-

वैसे तो डॉक्टर हर किसी को नट्स खाने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर आपकी आंखें कमजोर हैं तो इन्हें जरूर डाइट का हिस्सा बनाएं. बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के सीड्स में विटामिन ई होता है, जो सेल्स को स्वस्थ रखता है. विटामिन ई ऑप्टिक नर्व को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है. चिया सीड्स और फ्लैक्ससीड्स ओमेगा-3 भी देते हैं. मुट्ठी भर नट्स रोज खाएं.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें