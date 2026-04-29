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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 31 हफ्ते में एबॉर्शन को मिली मंजूरी, क्या बदलेंगे अब गर्भपात के नियम?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की बच्ची को 7 महीने की गर्भावस्था में गर्भपात डकी अनुमति दे दी है, जिसके बाद से तरह-तरह की बहस छिड़ गई हैं, आइए जानते हैं ये प्रक्रिया कितनी जटिल है.

Published date india.com Published: April 29, 2026 3:06 PM IST
email india.com By Shweta Bajpai email india.com | Edited by Shweta Bajpai email india.com
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 31 हफ्ते में एबॉर्शन को मिली मंजूरी, क्या बदलेंगे अब गर्भपात के नियम?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. इस फैसले के दौरान कोर्ट ने 31 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में गर्भपात की अनुमति दे दी है. 24 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को 31 हफ्ते (लगभग सात महीने) की अनचाही प्रेग्नेंसी को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दे दी है.

छिड़ी बहस-

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने इस फैसले को सुनाते हुए कहा कि अदालत को किसी महिला, खासकर नाबालिग को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था को जारी रखने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए. इस निर्णय के बाद से देशभर में बहस छिड़ गई है कि क्या अब भारत में गर्भपात की समय सीमा बढ़ने वाली है या यह सिर्फ 1 विशेष मामले के तहत आदेश दिया गया है?

बरती जाएं सावधानियां-

कोर्ट ने कहा कि बच्ची पर जबरन मातृत्व थोपना, उसके मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य को नुकसान पहुंचा सकता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की ने इसी मामले में दो बार आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि ये प्रक्रिया AIIMS, नई दिल्ली में सभी जरूरी मेडिकल सावधानियों के साथ की जाए.

मेडिकल टर्म में देख जाए तो किशोरियों में प्रेग्नेंसी बेहद मुश्किल होती है, ये सिर्फ मेडिकल मामला नहीं है. दरअसल में 15 साल की उम्र में लड़की का शरीर पूरी तरह विकसित हुआ होता है, ऐसे में गर्भावस्था के दौरान खून की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, प्री-एक्लेम्प्सिया जैसी समस्याएं होने लगती हैं. इसके साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक बोझ ज्यादा पड़ता है

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31 हफ्ते में गर्भपात कितना मुश्किल?

इस फैसले के बाद लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि 31 हफ्ते में गर्भपात कितना मुश्किल है? सामान्य गर्भपात की बात करें तो ये 20-24 हफ्ते तक हो सकता है, लेकिन 31 हफ्ते में यह सामान्य अबॉर्शन नहीं रहता है. इस स्टेज पर प्रोसेस डिलीवरी जैसा ही होता है. डॉक्टर दवा से प्रसव शुरू करते हैं.

क्या क्या हो सकते हैं जोखिम?

  • 31 हफ्ते में एबॉर्शन करने से ज्यादा खून बह सकता है
  • संक्रमण का खतरा हो सकता है
  • एनेस्थीसिया (बेहोशी) से जुड़ी समस्याएं
  • कभी-कभी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है

डॉक्टरों का कहना है कि बड़े अस्पताल, जैसे AIIMS में अनुभवी टीम इस बात का ध्यान रखती है कि बच्ची को कोई जोखिम न हो. 31 हफ्ते में भ्रूण काफी विकसित हो जाता है, इस स्टेज पर कुछ मामलों में बच्चा जीवित भी पैदा हो सकता है, अगर उसे NICU में अच्छी देखभाल मिले. इसलिए यह फैसला सिर्फ मेडिकल नहीं, बल्कि नैतिक रूप से भी बहुत जटिल है. कोर्ट ने इस मामले में लड़की की मानसिक और शारीरिक सेहत को सबसे ज्यादा महत्व दिया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रक्रिया AIIMS, दिल्ली में सभी जरूरी सावधानियों के साथ की जाए.

क्या बदल जाएगा कानून?

अभी तक भारत में MTP एक्ट के अनुसार सामान्य रूप से 24 हफ्ते तक गर्भपात की अनुमति है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस फैसले के बाद कानून बदल जाएगा? तो इसका जवाब है कि 24 हफ्ते के बाद केवल अदालत की इजाजत से और गंभीर कारणों पर ही ये संभव है. यह फैसला हर केस पर लागू नहीं होगा. हर मामले में डॉक्टर्स की रिपोर्ट, लड़की की स्थिति और जोखिमों को अलग-अलग देखा जाएगा.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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