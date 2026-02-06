Hindi Health

Symptoms Of Heart Attack No Chest Pain But Could It Be A Heart Attack Know From Your Doctor

सीने में दर्द नहीं हो रहा है फिर भी हो सकता है हार्ट अटैक? जानें डॉक्टर से

अक्सर सीने में दर्द को हार्ट अटैक से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन क्या आपको पता बिना सीने में दर्द हुए भी हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है? आइए जानते हैं अन्य लक्षण.

सीने में तेज दर्द, दबाव या जकड़न आमतौर पर हार्ट अटैक से जुड़े होते हैं, हालांकि, मेडिकल साइंस ने ये कन्फर्म किया है कि किसी को सीने में दर्द के लक्षणों के बिना भी हार्ट अटैक आ सकता है. इन अटैक को आमतौर पर साइलेंट हार्ट अटैक के नाम से जाना जाता है और ये असल में क्लासिक अटैक से ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं. ऐसे में आज हम डॉ. बिनय कुमार पांडेय (सीनियर कंसल्टेंट और एच ओ डी – इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी और एलेक्ट्रोफीसिओलॉजी , यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद सेक्टर -88) से जानेंगे कि क्या बिना सीने में दर्द के हो सकता है हार्ट अटैक?

कब आता है हार्ट अटैक?

डॉ. बिनय कुमार ने बताया कि हार्ट अटैक तब होता है जब दिल की मांसपेशी के एक हिस्से में खून का बहाव अचानक रुक जाता है. ऐसा आमतौर पर तब होता है जब कोरोनरी आर्टरी की जगह पर खून का थक्का बन जाता है, जो प्लाक जमने से सिकुड़ गई होती है, जैसे-जैसे किसी व्यक्ति को ब्लॉक आर्टरी वाली जगह से दिल की मांसपेशी में खून की कमी होती रहती है, दिल की मांसपेशी ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की कमी से मरने लगती है. सीने में दर्द को चेतावनी के संकेतों में से एक मुख्य संकेत माना गया है जब कुछ गलत होता है. हालांकि, ऐसे कई कारण हैं जो इस बात पर असर डालते हैं कि लोग परेशानी में अपने शरीर में कैसा महसूस करते हैं. हमारे नर्व्स दर्द को कैसे महसूस करते हैं, लोग दर्द को कैसे समझते हैं, उनकी पहले से मौजूद मेडिकल कंडीशन का प्रकार और गंभीरता, और लोगों के बीच व्यक्तिगत अंतर इस बात में अंतर पैदा करते हैं कि लोग हार्ट अटैक का अनुभव कैसे करते हैं. उदाहरण के लिए, हालांकि कुछ लोग अपने सीने में बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करेंगे, लेकिन दूसरे नहीं करेंगे.

बहुत से लोगों को यह एहसास नहीं होता कि साइलेंट हार्ट अटैक असल में कितने आम हैं. रिसर्च से पता चलता है कि इस तरह की ज़्यादातर घटनाएं हार्ट अटैक से जुड़े आम एंजाइनल (सीने में) दर्द के बिना होती हैं, खासकर उन लोगों में जो ज़्यादा जोखिम वाली कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि बुज़ुर्ग, महिलाएं और डायबिटीज वाले लोग. कुछ मामलों में, लक्षण इतने हल्के या अस्पष्ट हो सकते हैं कि उन्हें अपच, थकान, मांसपेशियों में खिंचाव या स्ट्रेस समझा जा सकता है और इसलिए मेडिकल मदद मिलने में देरी हो सकती है जब तक कि कॉम्प्लीकेशन (हार्ट फेलियर, एरिथमिया या अचानक कार्डियक डेथ) न हो जाएं.

थकान होना-

कुछ मामलों में, किसी व्यक्ति को बिना किसी साफ कारण के बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है, यहां तक कि पर्याप्त नींद लेने के बाद भी और यह थकान कई दिनों में धीरे-धीरे बढ़ सकती है या अचानक हो सकती है. ऐसे काम जिन्हें करने में आपको आमतौर पर कभी कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे सीढ़ियां चढ़ना या थोड़ी दूर चलना, और रोजाना के काम करना, इस तरह की अजीब थकान होने पर मुश्किल हो जाते हैं. इस तरह की अजीब थकान ज्यादातर महिलाओं में होती है, फिर भी कई महिलाएं इसे स्ट्रेस या ज्यादा काम की वजह से होने वाली थकान समझकर नजरअंदाज कर देती हैं.

Add India.com as a Preferred Source

एक मुख्य चेतावनी संकेत है सांस लेने में दिक्कत, लोगों को आराम करते समय या थोड़ी सी मेहनत करने पर भी ऐसा महसूस हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब दिल ठीक से खून पंप नहीं कर पा रहा हो और फेफड़ों में फ्लूइड जमा हो जाए. सीने में दर्द के साथ या उसके बिना भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अक्सर बेचैनी और/या हवा की कमी महसूस होती है.

शरीर के कई हिस्सों में बेचैनी के अलावा, सुन्नपन, या दर्द (कंधे/हाथ) भी हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है, इसमें जबड़ा, गर्दन, कंधे, ऊपरी पीठ, हाथ और/या पेट भी शामिल हो सकते हैं और अक्सर इन एहसासों को दर्द या भारीपन और कसाव या जलन के रूप में बताया जाता है, न कि तेज/चुभने वाले दर्द के रूप में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को अपने दिल में दर्द/दबाव महसूस होता है जैसे कि उन्होंने कोई मांसपेशी खींच ली हो या उनके जोड़ों/गठिया में दर्द हो, इसलिए वे इस एहसास को अपने दिल/हार्ट फेलियर से नहीं जोड़ पाते.

महसूस हो सकती है उल्टी-

कुछ लोगों को उल्टी जैसा महसूस होगा, जो अपच जैसा होता है. ये एहसास पेट में सूजन/भारीपन जैसा लग सकता है या ऐसा लग सकता है कि पेट में एसिडिटी है (जैसे एसिड रिफ्लक्स). पुरुषों की तुलना में महिलाओं और बुजुर्गों में इन लक्षणों का अनुभव होने का खतरा/संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नियमित रूप से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षणों का अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें अक्सर आने वाले हार्ट अटैक की चेतावनी के संकेतों के रूप में पहचाना नहीं जाता है.

सीने में कोई दर्द न होने पर भी, कुछ मरीजों को ठंडा पसीना, चक्कर आना या हल्कापन महसूस होगा, साथ ही चिपचिपा या पीलापन महसूस होगा और बेहोशी जैसा लगेगा. इसका कारण यह है कि हार्ट अटैक के दौरान ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस के प्रति शरीर की प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं. गंभीर मामलों में, व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है.

ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से व्यक्तियों में सीने में दर्द जैसे संबंधित लक्षणों के बिना साइलेंट हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा होती है. एक मुख्य कारण यह है कि डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल लंबे समय तक बढ़ा रहता है, जिससे पूरे शरीर की नसों को नुकसान होता है, खासकर अल्पसंख्यक समूहों में, क्योंकि दर्द का कोई एहसास नहीं हो सकता है, इसलिए डायबिटीज वाले व्यक्ति को आने वाले हार्ट अटैक के सामान्य संकेत और लक्षण महसूस नहीं हो सकते हैं. बुजुर्ग व्यक्तियों को उम्र से संबंधित बदलावों के कारण भी एटिपिकल लक्षण महसूस हो सकते हैं कि वे दर्द का अनुभव और उसे कैसे समझते हैं, साथ ही कई मेडिकल बीमारियां भी हो सकती हैं.

पुरुष और महिला में अलग-अलग लक्षण-

पुरुषों की तुलना में महिलाओं में हार्ट अटैक के नॉन कन्वेंशनल संकेत और लक्षण ज़्यादा देखने को मिलते हैं. इसके कुछ संभावित कारणों में महिलाओं के हार्मोन लेवल में अंतर, कोरोनरी आर्टरी का छोटा साइज और कोरोनरी आर्टरी में प्लाक बनने के अलग-अलग पैटर्न शामिल हैं. महिलाएं भी पुरुषों की तुलना में इलाज के लिए देर से जा सकती हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि उनके लक्षण दिल की समस्या से जुड़े हैं या नहीं, और इस वजह से वे मेडिकल मदद लेने में देरी कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें कोई इमरजेंसी नहीं है.

हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्मोकिंग, ज़्यादा वजन, रेगुलर एक्सरसाइज न करना, परिवार में दिल की बीमारियों की हिस्ट्री होना और क्रोनिक स्ट्रेस से पीड़ित होना, ये सभी दिल की बीमारी से जुड़ी गंभीर जटिलताओं को विकसित करने और/या साइलेंट या एटिपिकल टाइप का हार्ट अटैक होने के लिए अतिरिक्त रिस्क फैक्टर माने जाते हैं. यदि आप इनमें से एक या ज़्यादा कैटेगरी में आते हैं, तो आपको हल्के चेतावनी संकेतों पर खास ध्यान देना चाहिए जो यह संकेत दे सकते हैं कि आपको साइलेंट या एटिपिकल टाइप का हार्ट अटैक आया है.

साइलेंट या एटिपिकल टाइप के हार्ट अटैक का मुख्य खतरा इस स्थिति का पता लगाने में संभावित देरी है. यदि इलाज में देरी होती है, तो दिल की ज़्यादा मांसपेशियां डैमेज हो जाएंगी; जिससे आखिरकार लंबे समय तक चलने वाली जटिलताएं हो सकती हैं, जिसमें हार्ट फेलियर का विकास, एक्सरसाइज करने की क्षमता में कमी और भविष्य में हार्ट अटैक की संभावना में वृद्धि शामिल है. कई लोगों को तभी पता चलता है कि उन्हें असल में साइलेंट हार्ट अटैक आया था, जब वे किसी और चीज के कारणों का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ECG), इकोकार्डियोग्राम या इमेजिंग स्टडी करवाते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान-

यह पहचानना ज़रूरी है कि संभावित हार्ट इमरजेंसी का जल्दी पता लगाना और तुरंत मेडिकल मदद मिलना जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है, इसलिए, यदि आपको बिना किसी कारण के थकान, सांस लेने में दिक्कत, जबड़े, हाथ, पीठ या पेट में दर्द/दबाव/असुविधा, मतली, चक्कर आना या ठंडा पसीना आता है और ये लक्षण बिना किसी स्पष्ट कारण के होते हैं और खासकर यदि आपके पास दिल की बीमारी से जुड़े एक या ज़्यादा रिस्क फैक्टर भी हैं, तो आपको तुरंत मेडिकल मदद लेनी चाहिए. आपको हमेशा संदिग्ध लक्षणों को अपने दिल से जुड़ी संभावित इमरजेंसी के रूप में मानना चाहिए, न कि ज़्यादातर लोगों की तरह सीने में दर्द होने का इंतजार करना चाहिए, जैसा कि लोग मेडिकल मदद लेने से पहले करते हैं.

नियमित हेल्थ चेक-अप करवाने से स्वास्थ्य जोखिम वाले कारकों का शुरुआती स्टेज में पता लगाने में मदद मिल सकती है, जिन लोगों को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, या परिवार में दिल की बीमारी का इतिहास है, उन्हें अपने डॉक्टर के निर्देशानुसार समय-समय पर कार्डियक जांच करवानी चाहिए. हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, या डायबिटीज के इलाज के लिए बताई गई दवाएं रोज लेनी चाहिए.

सीने में दर्द दिल के दौरे का एकमात्र संकेत नहीं है. आपको बिना सीने में दर्द के भी दिल का दौरा पड़ सकता है और क्योंकि इस तरह के दिल के दौरे अक्सर पहचाने नहीं जाते, इसलिए वे सामान्य दिल के दौरे से ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं. दिल के दौरे से होने वाली मौतों को कम करने के लिए, दिल के दौरे के आने वाले अन्य सामान्य लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा थकान, सांस लेने में दिक्कत, उल्टी, जबड़े या हाथ में दर्द, चक्कर आना और ठंडा पसीना आना. इन लक्षणों को समय पर पहचानने और तुरंत, प्रभावी देखभाल से दिल के दौरे से बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें