'बस एक छाला ही तो है' आप भी सोच रहे हैं यहीं तो हो जाएं सावधान! ये हो सकता है Mouth Cancer का संकेत

Symptoms Of Mouth Cancer: मुंह में छाले होना वैसे तो आम बात है, लेकिन कई बार ये छाले कैंसर की दस्तक भी हो सकते हैं, ऐसे में चलिए जानते हैं कि कैंसर के कुछ शुरुआती लक्षण जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं.

Published: February 4, 2026 4:34 PM IST
symptoms of mouth cancer: मुंह में छाले होना आम बात है, कई बार हम इसे पेट से जुड़ी समस्या से जोड़कर भी देखते हैं. हम में से कई लोगों को अक्सर छाले होने की शिकायत रहती है, हालांकि हम इन्हें नॉर्मल समझकर जाने देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये कई बार कैंसर की दस्तक भी हो सकते हैं. जी हां ये सुनने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है. ऐसे में आज हम डॉ. चांदनी माथुर (कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन नरिंदर मोहन अस्पताल एवं हृदय केंद्र पूर्व फेलो, मैक्स पटपड़गंज) से ओरल कैंसर के कुछ शुरुआती लक्षणों के बारे में जानेंगे.

डॉ. चांदनी माथुर ने बताया कि मुंह में अचानक छाले या सफेद/लाल धब्बों को लोग अक्सर मामूली समझकर इग्नोर कर देते हैं. हालांकि ये ओरल कैंसर की शुरुआत हो सकती है. छालों से राहत के लिए लोग अक्सर घरेलू नुस्खे आजमाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा करने से ये कुछ दिन में खुद ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा सोचना गलत है. ये छोटे-छोटे बदलाव मुंह के कैंसर (ओरल कैंसर) की शुरुआत हो सकते हैं

डॉक्टर का कहना है कि अगर आपको छालों की शिकायत 2 हफ्तों से ज्यादा समय तक हो रही है या ये बढ़ रही है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं. अगर आप समय रहते कैंसर का पता लगा लेते हैं तो इसे ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है.

इन हिस्सों को कर सकता है प्रभावित-

मुंह का कैंसर होंठ, जीभ, मसूड़े, गाल के अंदर, तालू या गले के पिछले हिस्से में हो सकता है. भारत में ये बहुत आम है, खासकर तंबाकू (गुटखा, पान मसाला), सिगरेट, बीड़ी या ज्यादा शराब पीने वालों में. डॉ. चांदनी ने बताया कि मुंह का कैंसर अक्सर छोटे संकेतों से शुरू होता है, जैसे न ठीक होने वाले छाले या घाव, मुंह में कोई घाव या छाला जो 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक ठीक न हो, ये दर्दरहित भी हो सकता है या हल्का दर्द दे सकता है.

सफेद धब्बे (ल्यूकोप्लाकिया) – मुंह के अंदर सफेद पैच जो रगड़ने पर न जाएं, ये सख्त, खुरदरे या मोटे हो सकते हैं. ये प्री-कैंसर हो सकते हैं

लाल धब्बे (एरिथ्रोप्लाकिया) – मुंह में लाल पैच, जिनसे खून भी आ सकता है

सफेद-लाल मिले हुए धब्बे – कुछ जगह सफेद और लाल दोनों रंग के धब्बे हो सकते हैं

मुंह में गांठ या सूजन – जीभ, गाल या जबड़े में कोई गांठ या सख्त जगह महसूस होना

अन्य लक्षण – चबाने या निगलने में दिक्कत, मुंह खोलने में तकलीफ, कान में दर्द, आवाज बैठना, मुंह से बदबू या अचानक दांत ढीले होना

मुंह के कैंसर के लक्षण-

  • मुंह में दर्द रहित गांठ या सूजन
  • मुंह में घाव या अल्सर जो ठीक नहीं होता
  • लार में खून आना
  • निगलने में परेशानी
  • आवाज में बदलाव
  • कान में दर्द
  • वजन कम होना
  • थकान

हालांकि अक्सर मुंह के छाले कैंसर का संकेत नहीं होते हैं, ये ज्यादातर साधारण होते हैं, इनके पीछे कुछ कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे तनाव, विटामिन की कमी, इंफेक्शन या दांत से चोट लगने से. ये अक्सर 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ये लक्षण 2 हफ्ते से ज्यादा रहें या बदतर हो जाएं तो ये कैंसर या प्री-कैंसर स्थिति का संकेत हो सकता है.

इनमें होता है ज्यादा जोखिम-

  • लंबे समय से तंबाकू खाने वालों में, स्मोकिंग या शराब पीने वालों में
  • मुंह में तेज दांत या खराब ओरल हाइजीन वाले लोगों में
  • नियमित रूप से ब्रश और फ्लॉस न करने से मुंह में बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जो कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं

लक्षण दिखने पर क्या करें?

तुरंत जांच करवाएं – डेंटिस्ट या ENT डॉक्टर से मिलें, जरूरत पड़ने पर बायोप्सी कराएं

खुद मुंह चेक करें –समय-समय पर मुंह खोलकर चेक करें, जीभ बाहर निकालें, गाल को अंदर से देखें

रोकथाम के तरीके – तंबाकू और गुटखा पूरी तरह छोड़ें, शराब कम करें, मुंह साफ रखें, नियमित डेंटल चेकअप करवाएं

