बदलते मौसम के साथ बढ़ जाता है निमोनिया का खतरा? जानिए लक्षण और बचाव के 5 तरीके

Pneumonia Symptoms: बदलते मौसम के साथ में निमोनिया का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है आज आपको इसके बचाव के तरीके और लक्षण के बारे में बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: July 21, 2026, 1:14 PM IST
(Pic credit-AI)
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Pneumonia Symptoms: मौसम बदलने के साथ-साथ शरीर में कई सारी बीमारियों का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है. मौसम में बदलाव के दौरान वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण का खतरा भी काफी हद तक बढ़ जाता है. खासकर बारिश और ठंड के मौसम में लोगों की इम्युनिटी कमजोर होने लगती है, जिससे काफी लोग परेशान ही रहते हैं. कई तरह की बीमारियां और भी तेजी से शरीर में फैलने लग जाती है. इन्हीं में से एक है निमोनिया जो फेफड़ों से जुड़ा गंभीर संक्रमण है. कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो इसके लक्षण को आम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या ये ठीक है? इसका जवाब है नहीं बिल्कुल भी नहीं. आज आपको बताते हैं कि निमोनिया के कौन-कौन से लक्षण हैं और इसके बचाव के क्या उपाय हैं.

क्या है निमोनिया?

और पढ़ें: नवजात बच्चों में क्या होते हैं निमोनिया के शुरुआती लक्षण, जानकर पहले ही हो जाएं सर्तक

अगर आप ये जानना चाहते हैं, कि आखिर क्या है निमोनिया, तो आपको बता दें निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है, जिसमें फेफड़ों की हवा की थैलियां सूजन लग जाती है और जिसके साथ-साथ सांस लेने में परेशानी होती है और शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है. यह संक्रमण बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के कारण भी बन जाती हैं. मौसम बदलने के साथ-साथ वायरस और बैक्टीरिया तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है. लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी तेजी से कम होती जाती है. जिससे निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है.

निमोनिया के लक्षण

अगर हम लक्षण की बात करें, तो तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार खांसी, जिसमें बलगम आना, सांस लेने में तकलीफ या तेज सांस चलना, सीने में दर्द, खासकर खांसते समय, कमजोरी, थकान और भूख कम लगना ये इस समस्या के लक्षण हैं, जिसको आपको भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

निमोनिया के बचाव के तरीके

अगर आपको इसके बचाव के तरीकों के बारे में बताएं, तो 1. हाथों की सफाई का रखें ध्यान, 2. इम्युनिटी मजबूत रखना, 3. धूम्रपान और प्रदूषण से बचना, 4. मौसम के अनुसार ही आपको कपड़े पहनना चाहिए, 5. समय पर वैक्सीनेशन और डॉक्टर की सलाह लें. ये सभी चीजें आप बचाव के लिए अपना सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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