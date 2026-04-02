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आप भी रोजाना करते हैं इन चीजों का इस्तेमाल? तो समझ लें कैंसर की रडार में हैं आप!

हम रोजाना काफी कुछ खाते हैं, हालांकि हम जो कुछ भी खाते हैं वो जरूरी नहीं कि हेल्दी हो, आपको जानकर हैरानी होगी कि हम रोज कुछ ऐसी चीजों का सेवन करते हैं, जो कैंसर का खतरा बढ़ा देती हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में.

Published date india.com Published: April 2, 2026 2:00 PM IST
email india.com By Shweta Bajpai email india.com | Edited by Shweta Bajpai email india.com
आप भी रोजाना करते हैं इन चीजों का इस्तेमाल? तो समझ लें कैंसर की रडार में हैं आप!

हम रोजाना की जिदंगी में कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं. सुबह उठकर को चाय पीता है तो कोई अंडा खाना पसंद करता है तो कोई इन सब से अलग सुबह उठते ही सफाई में लग जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई, बाथरूम और घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें लंबे समय में कैंसर का खतरा बढ़ा सकती हैं?

1. नॉन-स्टिक (टेफ्लॉन) बर्तन और पैन

जी हां ये सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये पूरी तरह से सच है. डॉक्टरों की मानें तो कुछ केमिकल्स जैसे PFAS, BPA, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीन धीरे-धीरे शरीर में जमा होते रहते हैं और खतरा पैदा करते हैं, इन्हीं में से एक है नॉन-स्टिक बर्तन. इनमें खाना बनाना बेहद आसान होता है, लेकिन ये सेहत के लिहाज से अच्छे नहीं होते हैं. इनमें PFAS नामक फॉरएवर केमिकल्स होते हैं, जो खाने को गर्म करने या खरोंच लगने पर खाने में मिल सकते हैं, इससे किडनी, टेस्टिकुलर और थायरॉइड कैंसर का खतरा बढ़ सकता है.

2. प्लास्टिक की बोतलें और खाने के डिब्बे

आज भी घरों में प्लास्टिक के डिब्बों और बोतलों का खूब इस्तेमाल होता है, ये सस्ते भी आते हैं और दिखने में भी सही लगते हैं, लेकिन क्या आपको पता ये हमारे शरीर के दुश्मन होते हैं? जी हां प्लास्टिक में BPA और phthalates होते हैं. जब हम इनमें खाना गर्म करते हैं तो इसके केमिकल खाने-पानी में घुल सकते हैं, ये हार्मोन बिगाड़ते हैं और ब्रेस्ट, प्रोस्टेट कैंसर से जुड़े माने जाते हैं, ऐसे में ध्यान रखें कि प्लास्टिक को माइक्रोवेव में कभी न गर्म करें

3. खुशबूदार मोमबत्तियां और एयर फ्रेशनर-

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आजकल घरों को महकाने के लिए खुशबूदार मोमबत्तियां और एयर फ्रेशनर का खूब चलन चला है, लेकिन ये भी कैंसर का खतरा पैदा करते हैं. इन्हें जलाने या स्प्रे करने पर बेंजीन और फॉर्मेल्डिहाइड जैसे केमिकल हवा में फैलते हैं. लंबे समय तक इस्तेमाल से फेफड़ों और दूसरे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है.

4. क्लीनिंग प्रोडक्ट्स

घर को साफ करने के लिए हम कई बार क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फर्श, बर्तन और बाथरूम साफ करने वाले स्प्रे में अमोनिया, ब्लीच और VOCs होते हैं. ये सांस के जरिए शरीर में जाते हैं और कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं. कोशिश करें कि सिरका, बेकिंग सोडा और नींबू से घरेलू क्लीनर बनाएं

5. प्रोसेस्ड चीजें-

आज के समय में प्रोसेस्ड फूड तो मानों हमारी जिंदगी का हिस्सा सा बन गया हो, बेकन, सॉसेज, हैम, नमकीन मीट ये रोज सुबह नाश्ते या सैंडविच में इस्तेमाल होते हैं, सेकिन ये भी सेहत के दुश्मन माने जाते हैं, इसमें नाइट्रेट और नाइट्राइट होते हैं जो पकाने पर कैंसर पैदा करने वाले कंपाउंड बनाते हैं. WHO ने इसे ग्रुप-1 कैंसरकारी माना है.

6. कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स-

लड़कियां कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल रोजाना करती हैं, हालांकि शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ये भी कैंसर के खतरे को बढ़ाने का काम करते हैं? जी हां क्रीम, शैंपू, लोशन में phthalates और कुछ फ्रेग्रेंस केमिकल हार्मोन बिगाड़ते हैं. हेयर डाई, नेल पॉलिश और कुछ बेबी पाउडर में भी ऐसे केमिकल हो सकते हैं.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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