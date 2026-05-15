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बच्चे में दिखें ये गंभीर लक्षण तो तुरंत हो जाएं सतर्क, हो सकती है चाइल्डहुड कैंसर की शुरुआत, डॉक्टर से जानें कारण

अक्सर कैंसर को सिर्फ बड़ों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये समस्या छोटों को भी हो सकती है? जी हां चाइल्डहुड कैंसर के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है. आइए डॉक्टर से जानते हैं इसके लक्षण और कारण.

Published date india.com Published: May 15, 2026 9:14 AM IST
email india.com By Shweta Bajpai email india.com | Edited by Shweta Bajpai email india.com
बच्चे में दिखें ये गंभीर लक्षण तो तुरंत हो जाएं सतर्क, हो सकती है चाइल्डहुड कैंसर की शुरुआत, डॉक्टर से जानें कारण

कैंसर का नाम सुनते ही लोग इसे केवल बड़ों की बीमारी मान लेते हैं, लेकिन सच यह है कि छोटे बच्चे भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का शिकार हो सकते हैं. हालांकि बच्चों में कैंसर के मामले कम होते हैं, लेकिन समय पर पहचान न होने के कारण यह बीमारी गंभीर रूप ले सकती है. डॉ. सुमोल रत्ना (सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा विभाग, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ग्रेटर नोएडा ) का कहना है कि कई बार माता-पिता बच्चों में दिखाई देने वाले शुरुआती संकेतों को सामान्य कमजोरी, संक्रमण या मौसम का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, यहीं लापरवाही आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है.

क्या होता है चाइल्डहुड कैंसर?

जब शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं, तब कैंसर की स्थिति पैदा होती है. बच्चों में होने वाले कैंसर को चाइल्डहुड कैंसर कहा जाता है. यह बीमारी शरीर के अलग-अलग हिस्सों में हो सकती है, जैसे:

  • खून में (ल्यूकेमिया)
  • दिमाग में (ब्रेन ट्यूमर)
  • हड्डियों में
  • लिम्फ नोड्स में
  • किडनी या आंखों में

बच्चों में कैंसर के कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं होते, लेकिन कुछ मामलों में आनुवंशिक कारण, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता या कोशिकाओं में बदलाव इसकी वजह बन सकते हैं

बच्चों में दिखने वाले शुरुआती संकेत

1. बार-बार बुखार आना-

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अगर बच्चे को लंबे समय तक बार-बार बुखार आ रहा है और दवाइयों के बावजूद आराम नहीं मिल रहा, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. कई बार यह खून के कैंसर यानी ल्यूकेमिया का शुरुआती संकेत हो सकता है

2. अचानक वजन कम होना-

बच्चा ठीक से खाना खा रहा हो, फिर भी उसका वजन तेजी से कम हो रहा हो, तो यह चिंता की बात हो सकती है. कैंसर होने पर शरीर की ऊर्जा तेजी से खर्च होती है, जिससे कमजोरी और वजन कम होने लगता है.

3. शरीर पर नीले या लाल निशान पड़ना

अगर बच्चे के शरीर पर बिना चोट लगे बार-बार नीले या लाल निशान दिखाई दे रहे हैं, तो यह खून से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है. ल्यूकेमिया में प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं, जिससे शरीर पर आसानी से निशान पड़ जाते हैं.

4. लगातार कमजोरी और थकान-

सामान्य खेल-कूद करने वाला बच्चा अगर अचानक बहुत सुस्त रहने लगे, जल्दी थक जाए या हर समय सोने की इच्छा करे, तो इसकी जांच करवानी चाहिए. यह शरीर में खून की कमी या कैंसर का संकेत हो सकता है.

5. हड्डियों और जोड़ों में दर्द-

बच्चों में बढ़ती उम्र के कारण हल्का दर्द सामान्य माना जाता है, लेकिन अगर दर्द लगातार बना रहे या बच्चा चलने-फिरने में परेशानी महसूस करे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

6. पेट में सूजन या गांठ-

अगर बच्चे के पेट में सूजन दिखाई दे रही हो या कोई गांठ महसूस हो रही हो, तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए, यह किडनी या अन्य अंगों से जुड़े कैंसर का संकेत हो सकता है.

7. आंखों में बदलाव-

आंखों की पुतली में सफेद चमक दिखाई देना, आंखों का टेढ़ा होना या देखने में परेशानी होना भी कुछ प्रकार के कैंसर का संकेत हो सकता है. खासकर छोटे बच्चों में ऐसे बदलावों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए.

8. बार-बार संक्रमण होना-

अगर बच्चा बार-बार बीमार पड़ रहा है और उसकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर लग रही है, तो यह भी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है. कैंसर के कारण शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता प्रभावित होने लगती है.

9. सिरदर्द और उल्टी-

लगातार सिरदर्द, सुबह के समय उल्टी या संतुलन बिगड़ना ब्रेन ट्यूमर के संकेत हो सकते हैं. अगर बच्चे में ये लक्षण लगातार बने रहें, तो तुरंत विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए.

किन बच्चों में ज्यादा खतरा हो सकता है?

  • कुछ बच्चों में कैंसर का खतरा सामान्य से अधिक हो सकता है, जैसे:
  • परिवार में कैंसर का इतिहास होना
  • जन्म से जुड़ी आनुवंशिक समस्याएं
  • कमजोर प्रतिरोधक क्षमता
  • रेडिएशन के अधिक संपर्क में आना
  • कुछ दुर्लभ बीमारियां

कई मामलों में बिना किसी स्पष्ट कारण के भी बच्चों में कैंसर हो सकता है

कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?

अगर बच्चे में ऊपर बताए गए लक्षण दो सप्ताह से ज्यादा समय तक बने रहें, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, विशेष रूप से इन स्थितियों में तुरंत जांच जरूरी होती है:

  • लगातार बुखार
  • तेजी से वजन घटना
  • शरीर पर असामान्य निशान
  • बार-बार उल्टी
  • लगातार दर्द
  • सांस लेने में परेशानी
  • किसी भी हिस्से में गांठ

कौन-कौन सी जांच की जाती है?

डॉक्टर बच्चे की स्थिति के अनुसार कुछ जरूरी जांच कराने की सलाह दे सकते हैं:

ब्लड टेस्ट

इससे खून की स्थिति और संक्रमण या कैंसर के संकेतों का पता चलता है

बोन मैरो टेस्ट

खून के कैंसर की पुष्टि के लिए यह जांच की जाती है

एक्स-रे और एमआरआई

शरीर के अंदर गांठ या ट्यूमर की पहचान के लिए इन जांचों की मदद ली जाती है

बायोप्सी

किसी गांठ के छोटे हिस्से की जांच करके कैंसर की पुष्टि की जाती है

क्या चाइल्डहुड कैंसर का इलाज संभव है?

आज के समय में मेडिकल विज्ञान काफी आगे बढ़ चुका है और बच्चों में कैंसर का इलाज संभव है, अगर बीमारी शुरुआती स्टेज में पकड़ में आ जाए, तो ठीक होने की संभावना काफी बढ़ जाती है.

इलाज कैंसर के प्रकार और उसकी अवस्था पर निर्भर करता है। इसमें शामिल हो सकते हैं:

  • कीमोथेरेपी
  • सर्जरी
  • रेडियोथेरेपी
  • बोन मैरो ट्रांसप्लांट

कई बच्चे सही इलाज के बाद पूरी तरह सामान्य जीवन जीते हैं

माता-पिता क्या सावधानी रखें?

  • बच्चे के व्यवहार और स्वास्थ्य में बदलाव पर ध्यान दें
  • लंबे समय तक बने रहने वाले लक्षणों को नजरअंदाज न करें
  • डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयां न दें
  • बच्चे को पौष्टिक आहार दें
  • नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं
  • बच्चे की मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखें

चाइल्डहुड कैंसर एक गंभीर लेकिन इलाज योग्य बीमारी है, समस्या तब बढ़ती है जब इसके शुरुआती संकेतों को सामान्य समझकर अनदेखा कर दिया जाता है. बार-बार बुखार, कमजोरी, वजन कम होना, शरीर पर निशान, लगातार दर्द या गांठ जैसे संकेतों को हल्के में नहीं लेना चाहिए. समय पर पहचान और सही इलाज से बच्चों को स्वस्थ जीवन दिया जा सकता है. इसलिए माता-पिता का सतर्क रहना बेहद जरूरी है. अगर बच्चे के शरीर में कोई असामान्य बदलाव लगातार दिखाई दे रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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