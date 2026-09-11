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थायराइड के मरीजों को अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करनी चाहिए ये 5 चीजें, बैलेंस रहेंगे हार्मोन

Thyroid Patient Breakfast: थायराइड के मरीजों को अपनी डाइट में सोच-समझकर चीजें एड करनी चाहिए, वरना सेहत खराब भी हो सकती है.

Written by: Ritika
Published: September 11, 2026, 4:08 PM IST
थायराइड के मरीजों को अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करनी चाहिए ये 5 चीजें, बैलेंस रहेंगे हार्मोन

Thyroid Patient Breakfast: थायराइड आजकल हर किसी के लिए एक आम समस्या बनती जा रही है और लोगों को इससे काफी सारी दिक्कतों का सामना करना फिर पड़ता है. थायराइड के मरीजों को अपने खान-पान का खास ध्यान रखना चाहिए, वरना दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ भी सकती हैं. थायराइड हार्मोन बढ़ जाने के बाद थकान, वजन बढ़ना, ड्राई स्किन, बाल झड़ना और सुस्ती जैसी परेशानियां महसूस हो सकती हैं, इसलिए आपको अपने खान-पान का खास ध्यान रखना चाहिए. थायराइड की समस्या को कंट्रोल करने में डॉक्टर की सलाह से दवा लेना सबसे जरूरी है और इसके साथ ही साथ डाइट का भी ठीक होना काफी ज्यादा जरूरी होता है. सही डाइट शरीर को जरूरी पोषक तत्व देती है और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करने में भी मददगार साबित होती है. आइए आपको बताते हैं ब्रेकफास्ट में कौन-कौन सी चीजों को खाना चाहिए.

थायराइड के मरीजों के लिए बेस्ट ब्रेकफास्ट

1. ताजे फल और बेरीज

थायराइड के मरीजों को अपनी डाइट का खास ध्यान रखना चाहिए, वरना दिक्कतें भी बढ़ भी सकती हैं. आपको अपनी डाइट में ताजे फल और बेरीज को शामिल करना चाहिए, ये आपके थायराइड को ठीक रखने में मदद करता है.

2. नट्स और सीड्स

थायराइड के मरीजों के लिए नट्स और सीड्स भी काफी ज्यादा जरूरी होते हैं. ये आपको अपनी डाइट में शामिल करने ही चाहिए. सेलेनियम थायराइड फंक्शन के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं.

3. ओट्स और साबुत अनाज

ओट्स और साबुत अनाज का सेवन भी थायराइड के मरीजों को करना चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. ओट्स में ऊपर से सेब, बेरीज, केला या थोड़े नट्स डालकर भी इसको खा सकते हैं.

4. अंडा

अंडा भी थायराइड के मरीजों के लिए बेस्ट साबित होता है. इसमें प्रोटीन के साथ सेलेनियम जैसे पोषक तत्व होते हैं. आप ब्रेकफास्ट में उबला हुआ अंडा, वेजिटेबल ऑमलेट या एग भुर्जी भी बनाकर खा सकते हैं. आपको जरूर खाना चाहिए.

5. दही या अन्य डेयरी फूड

आपको अपनी डाइट में दही या अन्य डेयरी फूड को भी शामिल करना चाहिए. आपकी सेहत को फिट रखने के लिए ये जरूरी होता है. दही प्रोटीन और कैल्शियम का स्रोत हो सकता है, थायराइड के मरीजों के लिए एकदम बेस्ट साबित होता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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