आपके कानों से भी आती रहती है घंटी जैसी आवाज? सावधान! हो सकता है इस गंभीर बीमारी का खतरा
हम में से कुछ लोगों को कानों से हमेशा एक आवाज आती रहती है, हालांकि वो इसे नॉर्मल समझकर जाने देते हैं, लेकिन ये एक गंभीर परेशानी हो सकती है. आइए इसके बारे में डॉक्टर से जानते हैं.
कई बार ऐसा होता है हमारे कान से लगातार एक आवाज आती रहती है, ये आवाज थोड़ा अलग साउंड करती है. हालांकि हम में से अधिकतर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको शायद ही पता हो कि ये एक गंभीर बीमारी हो सकती है. ऐसे में आइए डॉ अविनाश कुमार (ENT विशेषज्ञ – फोर्टिस अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) से जानते हैं कि ये आवाज क्यों आती है और इससे कैसे बचा जाए?
सुनाई देने लगती हैं ऐसी आवाजें-
डॉ अविनाश कुमार ने बताया कि कानों में लगातार आवाज आने को टिनिटस कहा जाता है, इसके कई कारण हो सकते हैं. टिनिटस एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को कानों में लगातार घंटी बजने, गूंजने, या फुसफुसाने जैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जबकि बाहरी स्रोत से कोई आवाज नहीं होती. यह समस्या अस्थायी या स्थायी हो सकती है और इसके कई कारण हो सकते हैं:
1. कान में मैल का जमाव: कान में मैल का अधिक जमाव ध्वनि तरंगों को कान के अंदर ठीक से पहुंचने से रोक सकता है, जिससे टिनिटस हो सकता है
2. उम्र संबंधी सुनने की कमी: उम्र बढ़ने के साथ सुनने की क्षमता में कमी आ सकती है, जो टिनिटस का कारण बन सकती है
3. तेज आवाज के संपर्क में आना: लंबे समय तक तेज आवाज के संपर्क में रहने से कान के अंदर की नसों को नुकसान हो सकता है, जिससे टिनिटस हो सकता है
4. मेडिकल कंडीशन्स: कुछ स्वास्थ्य स्थितियां, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, या थायरॉयड की समस्याएं भी टिनिटस का कारण बन सकती हैं
5. दवाओं का प्रभाव: कुछ दवाएं, विशेष रूप से एंटीबायोटिक्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी दवाएं, टिनिटस का कारण बन सकती हैं
6. ब्लड प्रेसर भी एक महत्वपूर्ण कारण है, इसलिए इसका की नियमित जांच और नियंत्रण आवश्यक है
बचाव के लिए कुछ उपाय:
तेज आवाज से बचें: हेडफोन का उपयोग करते समय आवाज को कम रखें और तेज आवाज वाले स्थानों पर कानों की सुरक्षा करें
कान की सफाई का ध्यान रखें: कान की सफाई करते समय सावधानी बरतें और जरूरत से ज्यादा सफाई न करें
स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं: तनाव को कम करें, नियमित व्यायाम करें, और संतुलित आहार लें
अगर आपको टिनिटस की समस्या हो रही है, तो यह जानना जरूरी है कि क्या यह किसी अन्य लक्षण के साथ हो रहा है